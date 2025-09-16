V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)

Trnavská automobilka Stellantis Slovakia oslavuje veľký míľnik. Podarilo sa jej totiž vyrobiť 5 miliónte auto.
Výrobný závod spoločnosti Stellantis Slovakia vyprodukoval na svojich linkách už 5 miliónov vozidiel. Sériová výroba v automobilke pritom začala v roku 2006.
Automobilka v Trnave sa v roku 2019 stala prvou spomedzi závodov bývalej skupiny Groupe PSA, v ktorej sa začala výroba batérií pre elektromobily. Aktuálne z jej liniek zišiel ako 5. miliónty v poradí model Citroën C3.
Stellantis v Trnave v súčasnosti generuje približne 3700 priamych pracovných postov. Okrem toho dáva prácu takmer 20 000 ľuďom prostredníctvom svojich dodávateľov lokalizovaných na Slovensku.
Strategická investícia do trnavskej automobilky už v súhrne prekročila viac ako 1,2 miliardy eur. Len tri roky po položení základného kameňa, 17. júna 2003, sa v júni 2006 rozbehla výroba prvého modelu Peugeot 207.
