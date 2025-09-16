V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)

Na snímke model Citroën C3, päťmiliónte auto vyrobené v závode Stellantis v Trnave v utorok 16. septembra 2025. Foto: TASR
FOTO
Zobraziť galériu (11)
Na snímke model Citroën C3, päťmiliónte auto vyrobené v závode Stellantis v Trnave v utorok 16. septembra 2025. Foto: TASR
autor logo


Redakcia

Trnavská automobilka Stellantis Slovakia oslavuje veľký míľnik. Podarilo sa jej totiž vyrobiť 5 miliónte auto.

Výrobný závod spoločnosti Stellantis Slovakia vyprodukoval na svojich linkách už 5 miliónov vozidiel. Sériová výroba v automobilke pritom začala v roku 2006.

Automobilka v Trnave sa v roku 2019 stala prvou spomedzi závodov bývalej skupiny Groupe PSA, v ktorej sa začala výroba batérií pre elektromobily. Aktuálne z jej liniek zišiel ako 5. miliónty v poradí model Citroën C3.

Trendujúce články

Ako to v trnavskej automobilke vyzeralo počas osláv výroby päťmilónteho vozidla, si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (11)

Stellantis v Trnave v súčasnosti generuje približne 3700 priamych pracovných postov. Okrem toho dáva prácu takmer 20 000 ľuďom prostredníctvom svojich dodávateľov lokalizovaných na Slovensku.

Bude automobilová výroba stabilným pilierom slovenskej ekonomiky aj v budúcnosti?

Strategická investícia do trnavskej automobilky už v súhrne prekročila viac ako 1,2 miliardy eur. Len tri roky po položení základného kameňa, 17. júna 2003, sa v júni 2006 rozbehla výroba prvého modelu Peugeot 207.

Článok budeme aktualizovať.

Viac o téme: automobilový priemysel , ekonomika , priemysel , rekord , Slovensko , Stellantis , Trnava , výroba áut , závod

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy