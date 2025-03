V nemeckom automobilovom odvetví vlani zaniklo 19-tisíc pracovných miest

Ilustračné foto. Foto: TASR

V nemeckom automobilovom priemysle minulý rok zaniklo takmer 19.000 pracovných miest. Na konci roka 2024 odvetvie zamestnávalo približne 761.000 ľudí, zatiaľ čo rok predtým ich bolo 780.000.

Analýza sa zamerala na automobilky a ich dodávateľov v Nemecku s 50 a viac zamestnancami. Nemecký automobilový priemysel sa nachádza v rozsiahlej a komplexnej kríze, uviedla EY. Najmä investície do elektromobility pohltili veľké sumy peňazí bez toho, aby sa dostavil želaný úspech na trhu. Problémy prehlbuje oslabovanie na čínskom trhu, čo núti automobilky k rozsiahlym úsporným opatreniam.„To nevyhnutne povedie k výraznému zníženiu zamestnanosti,“ uviedol Constantin Gall, expert EY na automobilový priemysel. Vzhľadom na najnovší geopolitický vývoj považuje za pravdepodobné, že nastane rozsiahly presun výroby do USA alebo Číny. „To by opäť výrazne urýchlilo znižovanie počtu pracovných miest v Nemecku,“ dodal Gall.

Podľa štúdie EY sa predaj v automobilovom priemysle v Nemecku vlani znížil o 5 % po tom, ako v predchádzajúcich troch rokoch neustále rástol. Odvetvie v roku 2024 dosiahlo obrat na úrovni 536 miliárd eur. Mnohí známi výrobcovia a dodávatelia automobilového priemyslu z Nemecka nedávno oznámili programy znižovania nákladov. V rámci nich plánujú v najbližších rokoch zrušiť tisíce pracovných miest spoločnosti, ako Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch, Schaeffler alebo Continental.