Už zďaleka nielen mobily a vysávače: Toto je nový elektrický športiak od Xiaomi! (foto)

Spoločnosť Xiaomi predstavila technologický sedan s najvyšším výkonom – Xiaomi SU7 Ultra. Ide o vysokovýkonnú vlajkovú loď, ktorá kombinuje výnimočný výkon so špičkovými technológiami pre mimoriadny zážitok z jazdy.

Čínska technologická firma Xiaomi sa nezaoberá len mobilnými telefónmi a inou elektronikou. Snaží sa presadiť aj na automobilovom trhu. O jej prvý elektromobil Xiaomi SU7 bol veľký záujem, keďže cena základnej verzie sa pohybovala okolo 28-tisíc eur.

Podľa nedávno uniknutého dokumentu od dodávateľa Bosch plánuje Xiaomi v rokoch 2025 až 2026 celkovo tri nové modely, informuje web Electrive. Jedno z vozidiel je už známe a je ním práve novinka Xiaomi SU7 Ultra. S ostatnými modelmi by sa mala spoločnosť údajne pustiť do segmentu SUV. V roku 2026 by malo byť predstavené dokonca až šesťmiestne SUV. Taktiež sa hovorí o tom, že by sa firma mohla odkloniť od čisto elektrického pohonu.

Nový elektromobil od Xiaomi ľubuje dojazd až 630 km a najvyššiu rýchlosť nabíjania z 10 percent na 80 percent za 11 minút. Špičkový výkon modelu Xiaomi SU7 Ultra má byť podporený pokročilými technológiami.

Automobil je prezentovaný tak, že je vhodný na každodenné použitie, no zároveň je určený na jazdu po trati. Pre výkony na trati sú na výber vytrvalostný režim, kvalifikačný režim, režim driftovania a vlastný hlavný režim. Pre každodennú jazdu sú na výber okrem iného režim pre začiatočníkov, úsporný režim, režim na mokrej vozovke, športový režim a vlastný režim. Režim každodennej jazdy zahŕňa obmedzenia výkonu a rýchlosti.

Toto všetko, samozrejme, ovplyvňuje aj cenu, ktorá je možno vyššia, ako by ste od Xiaomi čakali. SU7 Ultra je už k dispozícii na predobjednávku, oficiálne uvedenie na trh je naplánované na marec 2025. Cena predobjednávky je stanovená na 814 900 jüanov, čo je v prepočte takmer 106-tisíc eur. Vyžaduje sa tiež zloženie účelovej zálohy vo výške 10 000 jüanov (1 300 eur).

Auto stvorené pre trať

Xiaomi SU7 Ultra sa dodáva s trojmotorovou konfiguráciou, vysoko výkonným akumulátorom, chladiacim systémom optimalizovaným pre trať, karbón-keramickým brzdovým systémom, dvojkomorovými vzduchovými pružinami a vysoko výkonnou plynulou reguláciou tlmenia. K dispozícii je aj profesionálnejšia výbava pre tých náročnejších a skúsenejších jazdcov.

Prototyp Xiaomi SU7 Ultra dokončil svoju prvú výzvu na Nürburgring Nordschleife len 28. októbra. A časom 6’46″874 prekonal sedem rokov starý rekord najrýchlejšieho štvordverového sedanu. So svojou projektovanou maximálnou rýchlosťou 350 km/h, výkonom 1 548 koní a zrýchlením z nuly na stovku za 1,98 sekundy je skonštruovaný ako najrýchlejší štvordverový sériovo vyrábaný automobil. Je navyše vybavený chladiacim systémom optimalizovaným pre okruhy, ktorý zabezpečuje, že dokáže absolvovať dve kolá na Nürburgringu Nordschleife bez prehriatia.

Xiaomi SU7 Ultra má tiež vyvinutú aplikáciu Racetrack Master pre jazdcov na tratiach. Táto aplikácia dokáže zobraziť všetky informácie o vozidle vrátane výsledkov kola v reálnom čase, stavu vozidla, nastavenia jazdného režimu a podobne. Keď vodiči začnú pretekať, môžu si nastaviť porovnávací čas kola, aby sa v reálnom čase zobrazil rozdiel medzi aktuálnym a porovnávacím časom.

Spoločnosť Xiaomi vydala aj video k predstaveniu tejto novinky. Ide vskutku o zaujímavé vozidlo, ktoré ale zaujme špecifickú kategóriu vodičov. Aj z toho dôvodu možno firma vsadila na vyššiu a prémiovejšiu cenu.