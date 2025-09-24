USA znižujú clá na autá a autodiely z EÚ: Nové pravidlá platia spätne od augusta

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v stredu vydala formálne oznámenie o zavedení obchodnej dohody USA s Európskou úniou (EÚ). Potvrdila v ňom, že dovoz automobilov a komponentov bude podliehať clu vo výške 15 %. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.
EÚ a USA uzavreli obchodnú dohodu v júli a americký prezident Donald Trump ju označil za „dobrú dohodu pre všetkých“.
Ministerstvo obchodu a Úrad amerického obchodného zástupcu v stredu zverejnili dokument, ktorý potvrdzuje, že predchádzajúce clo vo výške 25 % pre automobilový priemysel v EÚ bolo znížené na 15 % spätne od 1. augusta.
Európski výrobcovia automobilov však čakali na toto formálne oznámenie. Úprava ciel pre automobily a súčiastky bola podmienená zavedením legislatívy EÚ na zníženie ciel na americký tovar. Únia tento krok uzavrela 28. augusta, čím otvorila cestu Trumpovej administratíve k spätnému zavedeniu novej colnej sadzby pre automobily.
V dokumente sú uvedené podrobnosti aj o ďalších o zmenách a výnimkách. Špecifikuje stovky produktov z EÚ, ktoré sú oslobodené od ciel s účinnosťou od 1. septembra, ako sú generické lieky, ich zložky a chemické prekurzory a tiež lietadlá a súčiastky lietadiel a niektoré prírodné materiály ako korok. USA vo svojom oznámení uviedli, že zoznam produktov sa ešte môže zmeniť.
Tento krok nasledoval po výkonnom nariadení, ktoré prezident Donald Trump podpísal začiatkom mesiaca, čo uľahčilo jeho administratíve proces úpravy colných sadzieb na dovoz z ekonomík, s ktorými uzavrel obchodné dohody.