USA rozšírili clá na stovky výrobkov: Drahšie budú turbíny, žeriavy aj nábytok

Spojené štáty rozšírili svoje clá na oceľ a hliník, ktorým budú podliehať stovky ďalších produktov. Ministerstvo obchodu v utorok oznámilo, že do zoznamu „derivátov“ ocele a hliníka pridáva 407 položiek. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Rozšírený zoznam nadobudol účinnosť v pondelok (18. 8.). „Opatrenie sa vzťahuje na veterné turbíny a ich súčasti a komponenty, mobilné žeriavy, buldozéry a iné ťažké zariadenia, železničné vagóny, nábytok, kompresory a čerpadlá a stovky ďalších produktov,“ priblížilo v utorok ministerstvo obchodu. Predstaviteľ ministerstva zopakoval, že cieľom colnej politiky je posilniť oceliarsky a hlinikársky priemysel v USA.
Od svojho návratu do prezidentského úradu Donald Trump zaviedol 10-percentné clo na takmer všetkých obchodných partnerov USA. Voči desiatkam ďalších ekonomík vrátane Európskej únie a Japonska uplatňuje Washington ešte vyššie colné sadzby. V prípade ocele a hliníka Trump pôvodne oznámil 25-percentné clo na dovoz oboch kovov, ktoré v júni zdvojnásobil na 50 %.