USA poslali EK návrhy na zníženie ciel: Kľúčový pokrok pre automobilky a obchod s EÚ

Európska komisia vo štvrtok potvrdila, že od Spojených štátov dostala dokument, ktorý obsahuje návrhy na finalizáciu spoločného vyhlásenia o clách. TASR o tom informuje na základe správy portálu euronews.

„S radosťou potvrdzujeme, že sme od USA dostali text s ich návrhmi ako sa, povedzme, priblížiť k finalizácii dokumentu,“ povedal novinárom hovorca Komisie Olof Gill. „Takže sa na to teraz pozrieme,“ dodal.

Európska únia (EÚ) a USA dosiahli koncom júla rámcovú dohodu, ktorá ukončila ich obchodný spor. USA však zatiaľ zaviedli iba základné clo vo výške 15 % na dovoz z EÚ. Komisia teraz čaká na vydanie výkonných nariadení Bieleho domu vo veci rôznych dohodnutých výnimiek vrátane tých pre automobilový priemysel.

Európska komisia je optimistická a verí, že text spoločného vyhlásenia bude čoskoro dokončený. Spoločné vyhlásenie nebude právne záväzné, ale je veľmi dôležité, pretože stanoví technické podrobnosti a bude obsahovať zoznam tovarov, ktoré budú oslobodené od ciel.

Gill sa nevyjadril k tomu, kedy by mohol byť text dokončený, pričom povedal, že „rýchlosť, akou sa to stane, závisí od toho, či sa obe strany plne zapoja a sústredia naň“, pričom za EÚ môže s určitosťou povedať, že tak urobí.

Viacerí európski výrobcovia čakajú na zavedenie dohody, ktorá by mala znížiť kombinované clá. Najmä kľúčový automobilový priemysel čaká na zníženie ciel na 15 % zo súčasných 27,5 %.

Európska komisia vo štvrtok zopakovala, že nemá obavy z toho, že americký prezident ešte nepodpísal výkonné nariadenie, ktoré sa týka dovozu automobilov: „USA voči nám v tomto smere prijali politické záväzky a tešíme sa na ich implementáciu.“

