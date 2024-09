Ukrajinský hydinár chystá na Slovensku megainvestíciu: Postaví nový závod za takmer 50 miliónov eur!

Aktualizované Foto: youtube.com/@eupoultry5435

Spoločnosť EU Poultry ukrajinského podnikateľa Dmytra Borodavku sa za svoje krátke pôsobenie zaradila medzi najväčšie potravinárske firmy na Slovensku. Chystá pritom ďalšiu expanziu a v Bošanoch chce vybudovať úplne nové výrobné a skladové priestory.

Hydinársky biznis ukrajinského podnikateľa Dmytra Borodavku sa na Slovensku expresne rozrastá. Jeho firma EU Poultry, ktorá na slovenskom trhu začala fungovať len v roku 2017, chystá zásadnú expanziu. Plánuje totiž postaviť úplne nový závod na spracovanie hydiny za desiatky miliónov eur. Prácu by v ňom mali nájsť stovky ľudí.

Firma už totiž predložila úradom projekt výstavby nového závodu na spracovanie hydiny, ktorý chce zrealizovať pri obci Bošany v Trenčianskom samosprávnom kraji. Má ísť o úplne novú výstavbu zahŕňajúcu výrobno-skladovú halu vrátane administratívnych a sociálnych priestorov, technické objekty, areálové cesty a manipulačné plochy, inžinierske siete a oplotenie areálu. Základom bude jedna výrobno-skladová hala a jeden samostatný sklad.

"Účelom zámeru je výstavba výrobno-skladovej haly s administratívou a sociálnym zázemím. Hlavnou funkčnou náplňou haly bude spracovanie hydinového mäsa do hotových polotovarov a ich expedícia do distribučných stredísk," uvádza sa v popise projektu. Spoločnosť pritom dodáva, že realizácia projektu jej umožní rozšírenie portfólia a zvýšenie pridanej hodnoty výrobkov.

Celý projekt sa má vybudovať na pozemku na kraji obce Bošany s rozlohou 70-tisíc metrov štvorcových. Zastavaná plocha má predstavovať viac ako polovicu tejto plochy, teda vyše 40-tisíc metrov štvorcových. Rozmery projektu pritom naznačujú aj odhadované náklady, ktoré podľa predloženej dokumentácie majú predstavovať až 48,7 milióna eur.

Nový závod na spracovanie hydiny by zároveň do regiónu mal priniesť stovky pracovných miest. V plánovanej výrobno-skladovej hale by totiž podľa projektu malo v trojzmennej prevádzke pracovať až 353 zamestnancov a ďalších 35 pracovníkov v administratíve. Ďalších 25 ľudí by malo pracovať v skladovej hale spolu s ďalšími 5 zamestnancami v administratíve. Výstavbu plánuje EU Poultry naštartovať v druhom štvrťroku budúceho roka, prevádzku chce spustiť v treťom kvartáli 2026.

Investíciu do nového výrobného závodu v Bošanoch pritom podporí aj slovenská vláda. Tá totiž ešte v máji tohto roka rozhodla, že investičný projekt podporí stimulom vo výške 4 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmu.

Spoločnosť EU Poultry sa už na Slovensku stala relatívne známou. A to aj vďaka svojmu obchodnému modelu, keďže jej biznis je založený na dovoze hydinového mäsa z Ukrajiny a následného spracovania a balenia na Slovensku. Takto spracované mäso sa tak dostáva ďalej do Európskej únie už so slovenskou nálepkou.

Faktom však je, že Borodavkovi tento model funguje výborne. EU Poultry sa totiž za krátke obdobie pôsobenia na slovenskom trhu (funguje od roku 2017), dostala už medzi najväčšie potravinárske firmy v krajine. Podľa dosiahnutých výnosov bola v minulom roku dokonca siedmou najväčšou potravinárskou spoločnosťou na Slovensku.

Kým v spomínanom roku 2017 jej celkové výnosy dosiahli necelých 16 miliónov eur, v minulom roku to už bolo takmer 160 miliónov eur. Spoločnosť zároveň vlani zaknihovala doposiaľ najvyšší zisk na úrovni cez 13 miliónov eur. Aktuálne hydinu spracúva vo svojom závode v Horných Salibách v okrese Galanta.