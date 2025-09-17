Uhlíková daň EÚ zasiahne indický vývoz ocele: Čo to znamená pre ceny a priemysel?

Indický oceliarsky priemysel nepocíti veľký priamy vplyv amerických ciel, ale uhlíková daň Európskej únie (EÚ) ovplyvní vývoz ocele z krajiny. Povedal v stredu indický minister pre oceliarsky priemysel Sandeep Poundrik. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Približne dve tretiny indického vývozu ocele smerujú do Európy, zatiaľ čo vývoz do USA je zanedbateľný.
India požiadala o výnimku z európskeho mechanizmu úpravy uhlíkovej hranice (carbon border adjustment mechanism, CBAM), ktorý môže zvýšiť daň na dovoz tovaru s vysokým obsahom uhlíka vrátane ocele, hliníka a cementu. „Limity emisií uhlíka, ktoré sú navrhnuté v CBAM, určite ovplyvnia vývoz,“ povedal Poundrik.
Indická oceľ sa prevažne vyrába vo vysokých peciach, kde sú emisie vysoké, povedal Poundrik a dodal, že ďalšie zvyšovanie kapacity vysokých pecí je problémom. Uviedol tiež, že Indiu znepokojuje aj lacný dovoz a očakáva, že vláda prijme rozhodnutie o dovozných clách, lokálne známych ako ochranné clo.
Minulý mesiac kabinet navrhol trojročné dovozné clo vo výške 11 % – 12 % na niektoré oceľové výrobky s cieľom obmedziť dodávky od ich popredného výrobcu Číny.