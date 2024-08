U. S. Steel Košice vykázal za 2. štvrťrok stratu pred zdanením vo výške 10 miliónov USD

Foto: TASR

Košické oceliarne U. S. Steel za druhý štvrťrok tohto roku zaznamenali stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 10 miliónov dolárov. Pre porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roku dosiahli zisk 72 miliónov USD. O výsledku informovala americká korporácia U. S. Steel, na svojom webe ju zverejnila košická hutnícka spoločnosť.

„V druhom štvrťroku 2024 predstavovali investičné výdavky v segmente U. S. Steel Europe 27 miliónov USD a výrobné kapacity boli využité na 79 %,“ uviedli oceliarne.

Podľa prezidenta spoločnosti U. S. Steel Davida B. Burritta si segment Europe v druhom štvrťroku počínal podľa očakávaní. Vyslovil aj prognózu na tretí kvartál. „V Európe sa očakáva, že výsledky budú konzistentné s druhým štvrťrokom, čo bude odrážať nižšie predajné ceny, ktoré budú do značnej miery kompenzované nižšími nákladmi na suroviny,“ skonštatoval.

Čistý zisk

Celkovo americká korporácia U. S. Steel za druhý štvrťrok 2024 oznámila čistý zisk vo výške 183 miliónov USD. Rok predtým to bolo 477 miliónov USD.

Závod U.S. Steel Košice. Foto: TASR

Americké oceliarne U. S. Steel, pod ktoré patrí košický podnik, by mal v rámci akvizície, oznámenej koncom minulého roka, prevziať japonský koncern Nippon Steel. „Pokračujeme v pokroku v regulačných procesoch v USA pred očakávaným uzavretím našej transakcie so spoločnosťou Nippon Steel Corporation koncom tohto roka, ktorá prinesie do spoločnosti U. S. Steel pokročilé technológie na podporu silnejšieho domáceho oceliarskeho priemyslu, zvýšenú konkurencieschopnosť a posilnia národnú, ekonomickú a zamestnaneckú bezpečnosť,“ uviedol Burrit.