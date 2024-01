Tržby Rémy Cointreau klesli za tri kvartály 2023/2024 takmer o 27 percent

Foto: Jon Meunier/unsplash.com

Tržby francúzskeho výrobcu alkoholických nápojov Rémy Cointreau pokračovali vo výraznom dvojcifernom poklese aj v druhej časti obchodného roka 2023/2024. Za deväť mesiacov zaznamenali pokles takmer o 27 %. Uviedla to spoločnosť koncom tohto týždňa s tým, že prudký pokles tržieb zaznamenala kľúčová divízia koňakov. Informujú o tom na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.

Producent prémiového koňaku Rémy Martin a pomarančového likéru Cointreau uviedol, že za deväť mesiacov obchodného roka 2023/2024, čo znamená obdobie od apríla do konca decembra, dosiahol tržby na úrovni 956,6 milióna eur. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 26,7 %. Na organickej báze klesli tržby o 22,7 %. Vývoj za tri kvartály tak poukazuje na zhoršenie výsledkov v 3. štvrťroku, keďže v obidvoch prípadoch bol pokles tržieb za deväť mesiacov o niečo výraznejší než za 1. polrok. Za šesť mesiacov obchodného roka 2023/2024 klesli tržby Rémy Cointreau o 26,6 % a na organickej báze o 22,2 %. V samotnom 3. kvartáli sa tržby na organickej báze medziročne znížili o 23,5 %.

Výrazný pokles tržieb zaznamenala najmä kľúčová koňaková divízia. Tržby v tomto segmente klesli za tri kvartály o 35,6 % na 613,2 milióna eur. Na organickej báze predstavoval pokles 33,9 %. Ako dôvod firma uviedla pokračujúce problémy na významných trhoch Číny a USA. Čo sa týka celého obchodného roka, ktorý sa skončí v marci, spoločnosť očakáva výrazný pokles tržieb. Predpokladá, že za celý rok by mohli klesnúť o 20 %. Firma okrem toho oznámila plán znižovania nákladov, a to najmä v koňakovej divízii. Jej problémy do budúcnosti môže ešte zvýšiť začatie antidumpingového vyšetrovania v Číne, ktoré Peking odštartoval začiatkom roka.

Čínske ministerstvo obchodu 5. januára oznámilo, že spúšťa vyšetrovanie dovozu koňaku z Európskej únie po tom, ako sa na dovoz koncom minulého roka sťažovala Čínska asociácia výrobcov alkoholických nápojov. Väčšina dovozu pochádza práve z Francúzska. Napätie medzi Čínou a Európskou úniou sa výrazne zvýšilo v októbri 2023, keď Brusel oznámil začiatok vyšetrovania čínskych dotácií pre výrobcov elektrických áut. Zástupcovia asociácie výrobcov koňaku vo Francúzsku sú presvedčení, že vyšetrovanie dovozu koňaku do Číny je odvetou práve za tento krok Bruselu. Francúzsko totiž patrilo ku krajinám, ktoré boli, čo sa týka požiadavky vyšetriť dotácie pre čínskych výrobcov elektromobilov najaktívnejšie, keďže čínsky dovoz výrazne ohrozuje francúzske firmy, ako Renault či Stellantis.