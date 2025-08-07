Trumpove clá zasiahli Holandsko: Vývoz ocele do USA prudko klesol, ohrozené sú aj technologické firmy

Dovoz ocele z Holandska do Spojených štátov v júni poklesol o 25 percent v porovnaní s vývozmi v máji. Dôvodom je zdvojnásobenie ciel zo strany americkej administratívy na 50 percent, upozornil vo štvrtok ekonomický denník Financieele Dagblad, informuje spravodajca TASR.
Denník cituje predbežné údaje Amerického inštitútu pre železo a oceľ, podľa ktorých USA v júni doviezli z Holandska 44.000 ton ocele a oceľových výrobkov, čo je pokles z 59.000 ton v máji. Dovoz v máji bol o 6 % vyšší ako v apríli, spresnili noviny.
Závod spoločnosti Tata Steel v prístavnom meste IJmuiden, najväčší holandský výrobca ocele, už dávnejšie informoval, že približne 12 % jeho produkcie sa vyváža do USA. Materská spoločnosť Tata Steel Limited spresnila, že tento vývoz predstavuje 20 % zisku holandskej prevádzky.
Podľa obchodnej a colnej dohody medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Európskou komisiou (EK) tovary vyvážané z EÚ do USA čelia 15-percentnému colnému zaťaženiu, ale dovoz ocele a hliníka má zostať na predtým stanovenej úrovni 50 %. Podrobnosti transatlantickej dohody však ešte neboli dopracované do detailov, stále sa čaká na zverejnenie spoločného vyhlásenia, v ktorom sa majú detailnejšie rozobrať clá a jednotlivé výnimky.
Financieele Dagblad pripomenul, že zatiaľ nie je jasné ani to, aký vplyv bude mať Trumpovo novooznámené 100-percentné clo na „všetky čipy a polovodiče vstupujúce do USA“ na veľké holandské technologické firmy, ako sú NXP alebo ASML.
Spoločnosť ASML dodáva stroje na výrobu čipov taiwanskému výrobcovi TSMC, na ktorého sa clá nevzťahujú, čo by mohlo znamenať, že spoločnosť so sídlom v Eindhovene bude Trumpovou politikou menej postihnutá.
Firma NXP má výrobnú kapacitu v USA a je kótovaná na burze Nasdaq v New Yorku. Hovorca spoločnosti holandskej tlačovej agentúre ANP povedal, že vedenie spoločnosti sa snaží posúdiť a odhadnúť pravdepodobný vplyv 100-percntného zaťaženia na polovodiče.