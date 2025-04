Trumpove clá by ohrozili vývoz áut za miliardu: Volkswagen znižuje počet zamestnancov, s clami to vraj nesúvisí!

Závod automobilky Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre. Foto: SITA

Zavedenie ciel na autá zo strany Spojených štátov by znamenalo ohrozenie až vyše pätiny z celkového slovenského vývozu automobilov. Pomedzi chaotické správy o clách zároveň vyplávala na povrch aj informácia o znižovaní počtu zamestnancov v bratislavskom Volkswagene. S clami to však podľa informácií denníka Sme údajne zatiaľ nesúvisí.

Americké clá na autá môžu Slovensku spôsobiť výpadok vývozu zhruba 20 000 áut v hodnote 1,1 miliardy eur z celkového ročného exportu 96 000 vozidiel do Spojených štátov. Novinárom to vo štvrtok povedal predseda Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beljajev. Slovenský minister sociálnych vecí Erik Tomáš zase vyzval na tvrdšie recipročné opatrenia a na podporu vybraných sektorov európskych ekonomík zo strany EÚ, ak sa únia so Spojenými štátmi ohľadom amerických ciel nedohodne.

Zo série nových ciel na dovoz tovaru do USA postihnú Slovensko najmä 25-percentné clá na osobné a ľahké úžitkové vozidlá. Toto clo zostalo podľa Beljajeva v platnosti, hoci americký prezident Donald Trump v stredu s okamžitou platnosťou znížil väčšine krajín na dobu 90 dní pôvodne zamýšľané iné clá, ktoré označuje za recipročné. EÚ v reakcii oznámila odklad svojich už prichystaných protiopatrení.

Na Slovensku, ktoré je v prepočte na obyvateľa najväčším výrobcom áut na svete, majú svoje továrne štyri automobilky, z ktorých dve vo väčších počtoch vyvážajú svoju produkciu do USA. Podľa Beljajeva slovenská továreň Volkswagenu exportuje do Spojených štátov 16 percent výroby, závod automobilky Jaguar Land Rover potom až 23 percent.

Dlhodobejšie uplatňovanie ciel na autá zo strany USA by v slovenskom automobilovom priemysle viedlo k strate 9000 až 15 000 pracovných miest, varoval Beljajev. Dodal, že očakávané zníženie slovenského exportu áut do USA spôsobí slovenskému štátu výpadok príjmov 100 miliónov eur.

Volkswagen znižuje počet zamestnancov

Podľa denníka Sme slovenská fabrika Volkswagenu kvôli nižším objednávkam vozidiel značky Audi, čo ale nesúvisí s americkými clami, prestane zamestnávať asi 750 ľudí, ktorých najímala prostredníctvom agentúr práce. Ďalších niekoľko stoviek pracovníkov potom presunula na iné pozície v rámci podniku. Volkswagen je na Slovensku s 12 500 pracovníkmi najväčším súkromným zamestnávateľom. V krajine okrem modelov Audi Q7 a Q8 montuje tiež vozidlá značiek Škoda, Porsche a Volkswagen.

Slovensko by podľa skorších vyjadrení analytikov a politikov patrilo v EÚ v súvislosti s novými americkými clami medzi najviac postihnuté krajiny. Podľa ministra Tomáša sa automobilový priemysel na slovenskom exporte do Spojených štátov podieľa až 70 percentami. Toto odvetvie tiež vytvára desatinu celkového výkonu slovenskej ekonomiky a 30 percent exportu krajiny.

Automobilka Volkswagen v Bratislave. Foto: Volkswagen Slovakia

„Podporujeme ďalšie rokovania medzi Európskou úniou a USA. V rámci 90 dní je potrebné využiť všetko na to, aby sa situácia stabilizovala,“ povedal Tomáš po rokovaní so zástupcami zamestnávateľov a odborov. V prípade nedohody však minister žiada EÚ tvrdé recipročné opatrenia.

Podľa Tomáša je Slovensko v prípade potreby pripravené aktivovať systém stimulov kurzarbeitu pre zamestnancov, pre ktorých firma nemá prácu, a diskutovať o takzvanom šrotovnom, teda o štátnej podpore nákupu nových áut výmenou za likvidáciu starých vozidiel.

Slovenská centrálna banka skôr uviedla, že obchodná vojna by na Slovensku, kde zamestnávatelia hlásia okolo 100 000 voľných pracovných miest, mohla pripraviť o prácu až 20 000 ľudí. Zároveň by ekonomika krajiny v budúcom roku takmer vôbec nerástla.