Americký prezident Donald Trump zvažuje masívne zvýšenie dovozných ciel na čínsky tovar, a to v reakcii na štvrtkové oznámenie Číny, že rozšíri obmedzenia vývozu v odvetví kovov vzácnych zemín.
Donald Trump to dnes napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social s tým, že sa mal na konci októbra na summite Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva (APEC) v Južnej Kórei stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, na čo ale podľa neho teraz nie je žiadny dôvod.
Čínske rozhodnutie bolo podľa Trumpa naozajstným prekvapením nielen pre neho, ale aj pre všetkých lídrov slobodného sveta. Čína sa podľa neho stáva nepriateľskou a nemalo by jej byť dovolené držať svet v zajatí. Jej rozhodnutie podľa prezidenta sťaží život všetkým krajinám, vrátane Číny samotnej. Trump uviedol, že zvýšenie ciel je len jedným z mnohých zvažovaných protiopatrení.
Čína má na celosvetovej produkcii spracovaných kovov vzácnych zemín a magnetov podiel viac ako 90 percent. Je tiež svetovým lídrom v oblasti technológií vzácnych zemín a zariadení používaných na recykláciu.
„Na každý prvok, ktorý boli schopní smonopolizovať, máme my dvaja,“ uviedol Trump. Podľa prezidenta majú aj Spojené štáty monopol, a to dokonca silnejšie a s väčším dosahom, avšak ho vraj nevyužil, pretože až doteraz na to nemal dôvod.
Čína už od apríla zaviedla systém licencií na vývoz niektorých vzácnych zemín. Teraz sa obmedzenia novo týkajú vývozu technológií súvisiacich s ťažbou a spracovaním týchto kovov. Čínske ministerstvo obchodu vo štvrtok tiež oznámilo, že do zoznamu kovov s obmedzením vývozu pridáva päť ďalších prvkov – holmium, erbium, thulium, europium a ytterbium, spolu s príbuznými materiálmi. Celkovo je tak na zozname už 12 kovov. Obmedzenie nadobudne účinnosť 8. novembra.
Trumpove vyhlásenie sa ihneď prejavilo aj na obchodovanie na americkej burze. Najvýraznejšie padali akcie technologických spoločností, keď index Nasdaq padal o vyše 2,5 percenta. Širší index S&P 500 združujúci akcie piatich stoviek najväčších amerických firiem strácal vyše 2 percentá.