Toyota spúšťa v Kentucky výrobu dvoch nových elektrických SUV: Pozrite, ktoré modely nahradia Lexus!

Japonská automobilka Toyota Motor začne vo svojom závode v americkom štáte Kentucky vyrábať dve športové úžitkové vozidlá (SUV) na batériový pohon a zároveň tam ukončí produkciu modelu svojej luxusnej značky Lexus. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v stredu odvolala na zdroj oboznámený so záležitosťou.
Elektrické vozidlá, ktoré japonský výrobca automobilov plánuje vyrábať v Kentucky, budú vychádzať z modelov RAV4 a Land Cruiser, uviedol zdroj. Toyota sa odmietla vyjadriť k svojim budúcim výrobným plánom. Sedan Lexus ES novej generácie, ktorý má prísť na trh budúci rok, sa bude vyrábať v Japonsku a exportovať do USA, dodal zdroj s tým, že tento krok nesúvisí s dovoznými clami Washingtonu.
V USA Toyota v súčasnosti vyrába sedany Lexus ES vo svojom závode v Kentucky a športové úžitkové vozidlá Lexus TX v závode v štáte Indiana.