Toyota prekvapila trhom: Zlepší prognózu zisku na rok 2025/2026, predaje v USA prudko rástli

Japonský automobilový gigant Toyota zaznamenal v prvom polroku svojho finančného roka pokles zisku. Spoločnosť v stredu oznámila, že jej čistý zisk za obdobie apríl až september 2025 klesol o 7 % na 1,77 bilióna japonských jenov (10,035 miliardy eur). Skupina zároveň zlepšila svoju prognózu na celý finančný rok 2025/2026. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Spoločnosť teraz očakáva za finančný rok končiaci v marci 2026 čistý zisk vo výške 2,93 bilióna JPY namiesto pôvodne plánovaných 2,66 bilióna JPY. Zlepšenie prognózy Toyota odôvodnila silnejším predajom a úsilím o znižovanie nákladov. Za predchádzajúci finančný rok spoločnosť vykázala zisk 4,77 bilióna JPY. Toyota ďalej uviedla, že napriek negatívnemu vplyvu amerických ciel jej predaje v USA rástli. Počas šiestich mesiacov do konca septembra predala spoločnosť v Severnej Amerike viac ako 1,5 milióna vozidiel, zatiaľ čo v Japonsku to bolo 970.000.
Tržby spoločnosti v jej prvom účtovnom polroku vzrástli o 5,8 % na 24,6 bilióna JPY. Za druhý účtovný štvrťrok spoločnosť Toyota vykázala nárast zisku o 62 % na 932 miliárd JPY pri tržbách vo výške 12,38 bilióna jenov, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %.