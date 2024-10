Toyota a NTT plánujú vysoké investície do vývoja platformy využívajúcej AI

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/cottonbro studio

Japonská automobilka Toyota Motor a telekomunikačná spoločnosť Nippon Telegraph a Telephone (NTT) plánujú do roku 2030 investovať celkovo 500 miliárd jenov do infraštruktúry a softvérovej platformy využívajúcej umelú inteligenciu (AI). Ich cieľom je znížiť počet dopravných nehôd, uviedli dnes v spoločnom oznámení.

Firmy plánujú vyvinúť platformu AI pre mobilitu, ktorá bude využívať veľké množstvo dát na podporu asistenčných technológií pre vodičov. Toyota a NTT dúfajú, že platforma pomôže s takými vecami, ako je prevencia nehôd spôsobených zlou viditeľnosťou v mestských oblastiach, podpora služieb automatizovaného riadenia a uľahčenie zaraďovania z vedľajšieho pruhu do hlavného pri vjazde na rýchlostné cesty a diaľnice.

Firmy chcú systém sprístupniť aj ďalším subjektom v odvetví, vláde či akademickým partnerom, ktorí chcú znížiť počet dopravných nehôd na nulu. Systém by obaja partneri mali radi hotový do roku 2028 a od roku 2030 plánujú jeho široké zavedenie.

Spolupráca spoločností prichádza v čase, keď japonské automobilky čelia tlaku, aby zvýšili úsilie na rastúcom trhu autonómneho riadenia. Tomu čoraz viac dominuje Tesla a čínske firmy.

Firmy Toyota a NTT prvýkrát spolupracovali v roku 2017 na vývoji technológie pre automobily pripojené k sieti piatej generácie (5G). V roku 2020 vytvorili kapitálové spojenie v rámci projektu šikovného mesta.

Vlani v novembri NTT uviedla, že plánuje spoločne s Toyotou testovať technológiu vozidiel bez vodiča už v roku 2025 a investovať do amerického začínajúceho podniku vyvíjajúceho samoriadené systémy. Toyota v roku 2021 založila divíziu pre technológie autonómneho riadenia, cieľom sú investície do mobility s AI a jej rozvoj. Divízia sa volá ‚Woven by Toyota‘, vyvíja tiež softvérovú platformu pre automobilky nazvanú Arene a buduje testovacie miesto Woven City pre systémy a služby súvisiace s mobilitou západne od Tokia.