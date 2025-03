Toto auto má zmeniť hru: Volkswagen ukázal svoj elektromobil za 20 000 eur! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (27) Model VW ID. EVERY1, ktorý sa má začať predávať od roku 2027. Foto: Volkswagen

Skupina Volkswagen v stredu predstavila malý elektromobil, ktorý bude stáť približne 20 000 eur. Informuje o tom agentúra AFP.

Model VW ID. EVERY1, ktorý sa má začať predávať od roku 2027, bude mať dojazd 250 kilometrov, uviedla spoločnosť pri predstavení vozidla v Düsseldorfe. Koncepčné vozidlo dosahuje maximálnu rýchlosť 130 kilometrov za hodinu a poháňa ho novovyvinutý elektrický hnací motor s výkonom 70 kW (95 koní). Vo vnútri ponúka miesto pre štyri osoby a objem batožinového priestoru 305 litrov.

Najväčší európsky výrobca automobilov v posledných rokoch vložil obrovské sumy do prechodu na elektrické vozidlá, ale zápasí s problémami v súvislosti s oslabujúcim dopytom v Európe a tvrdou konkurenciou na kľúčovom trhu v Číne.

Plánovaný nový model by bol výrazne lacnejší ako predchádzajúce elektromobily, ktorých cena sa vo Volkswagene začína okolo úrovne 35 000 eur. Najnovšia ponuka Volkswagenu je zameraná na európsky trh a bude sa vyrábať v Európe, oznámila ďalej automobilka.

Zobraziť galériu (27) Model VW ID. EVERY1, ktorý sa má začať predávať od roku 2027. Foto: Volkswagen

Automobilka zároveň informovala, že do roku 2027 by okrem predstaveného modelu ID.EVERY1 mala doručiť ďalších osem nových modelov, z toho ďalšie tri elektrické. Jedným z nich by mal byť aj elektromobil ID.2all, ktorého cenovka by mala byť len o niečo vyššia na úrovni 25 000 eur.

Európski výrobcovia sú pod tlakom, aby ponúkali lacnejšie elektrické modely s cieľom zvýšiť predaj v dôsledku hroziaceho sprísnenia cieľov Európskej únie (EÚ) v oblasti znižovania emisií.