Tisícové bonusy pre zamestnancov košického U.S. Steelu? Predaj smeruje ku krachu, Japonci vytiahli posledný tromf!

Kolotoč okolo avizovaného predaja amerického U.S. Steelu, vrátane jeho košickej fabriky, naberá v posledných dňoch na obrátkach. Súvisí to aj s blížiacim sa termínom, dokedy má dosluhujúci prezident Joe Biden definitívne rozhodnúť, čo bude s predajom podniku ďalej. A všetko naznačuje tomu, že Biden dohodu zablokuje. Japonci sa situáciu snažia otočiť štedrou ponukou zamestnancom.

Z veľkého biznisu za miliardy pravdepodobne napokon nič nebude. Predaj amerického U.S. Steelu japonskému Nippon Steelu má totiž údajne už v najbližších dňoch zablokovať samotný prezident Spojených štátov Joe Biden. Informovala o tom v utorok agentúra Bloomberg s odvolaním na zdroje oboznámené s celou záležitosťou.

Podľa nich by totiž americké vládne úrady mali už v najbližších dňoch doručiť do Bieleho domu svoju správu o celej plánovanej akvizícii, v ktorej má byť mimo iného označená za riskantnú. Panel Výboru pre zahraničné investície (CFIUS) má svoje rozhodnutie o fúzii prezidentovi Bidenovi postúpiť do 22., resp. 23. decembra.

Akcie amerického oceliarskeho koncernu na tieto informácie reagovali obrovským prepadom, ktorý počas utorňajšieho obchodovania dosiahol aj vyše 20 percent. Obchodovanie s akciami U.S. Steelu muselo byť dokonca počas dňa niekoľkokrát pozastavené pre vysokú volatilitu ich cien. V konečnom dôsledku hodnota akcií firmy v utorok klesla o takmer 10 percent.

Štedrá ponuka pre zamesntancov

Japonský Nippon Steel na vzniknutú situáciu reagoval nevšednou ponukou pre všetkých zamestnancov americkej spoločnosti, vrátane tých v Košiciach. V snahe prelomiť odpor odborárov totiž vypísal bonus pre každého jedného zamestnanca v prípade úspešného ukončenia transakcie. Pri amerických pracovníkoch U.S. Steelu hovorí o jednorazovom bonuse 5000 dolárov, v prípade zamestnancov košickej fabriky to má byť 3000 eur.

„Vypočuli sme si odbory a vládnych predstaviteľov, ktorí tvrdili, že pri veľkých podnikových transakciách radoví zamestnanci často nedostávajú nič, čo by uznávalo ich príspevky k hodnote vytvorenej pre akcionárov,“ uviedol zástupca riaditeľa a podpredseda predstavenstva Nippon Steelu Takahiro Mori. Celkovo sa pritom Japonci zaviazali na týchto bonusoch vyplatiť zhruba 100 miliónov dolárov.

Oceliarska spoločnosť Nippon Steel ponúkla v decembri minulého roka za U.S. Steel 14,9 miliardy amerických dolárov. Zatiaľ čo mimo USA získala povolenia od všetkých regulačných úradov a súhlasili s tým aj akcionári U.S. Steel, Washington transakciu stále odmietol posvätiť. Predaj pritom od začiatku čelil silnému tlaku domácich odborov, ktorý bol ešte podporený predvolebnou kampaňou amerických prezidentských volieb.

Celá akvizícia sa pritom môže ťahať ešte ďalšie mesiace s nejasným koncom. Obe spoločnosti, ako U.S. Steel, tak aj Nippon Steel, totiž avizujú, že v prípade zablokovania transakcie americkou vládou sú odhodlané sa s ňou súdiť.