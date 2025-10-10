Tesla uvádza v Nemecku lacnejší Model Y: Nová verzia má bojovať s poklesom predaja

Americký výrobca elektromobilov Tesla chce bojovať proti tohtoročnému poklesu predaja v Nemecku lacnejším a štíhlejším vozidlom. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Americká spoločnosť plánuje predávať novú „štandardnú“ verziu kompaktného SUV Model Y s cenou od 39.990 eur. Ďalším modelom je „prémiová“ verzia s cenou od 49.990 eur.
Majiteľ Tesly Elon Musk pôvodne sľuboval lacnejšie vozidlo s cenou od 25.000 USD (21.531,31 eura). Minulý rok sa však rozhodol nevyvíjať úplne nový, lacnejší model s použitím inovatívneho výrobného procesu, ale predávať zoštíhlenú verziu existujúcich automobilov. Nový výrobný systém sa má medzitým použiť pre plánované špecializované robotické taxi, ktoré nemá volant ani pedále.
Tesla už mesiace zápasí s poklesom predaja, najmä v Európe. Nové registrácie v Nemecku sa za prvých deväť mesiacov tohto roka znížili až na polovicu na 14.845 áut. Predpokladá sa, že dôvodmi sú zvýšená konkurencia a politické aktivity Muska, ktorý je známy svojimi pravicovými názormi.
V septembri Tesla zaznamenala o niečo lepší výsledok s poklesom predaja v Nemecku o 9,4 % na niečo vyše 3400 áut. Vďaka tomu sa dostala na tretie miesto na nemeckom trhu s elektromobilmi, za Volkswagen, Škodu a pred Seat.
Na domácom trhu v Spojených štátoch plánované ukončenie platnosti dotácií na elektromobily v septembri podporilo ich predaj.