Tesla prekvapila tržbami: Zisk výrazne klesol, predaj elektromobilov však lámal rekordy

Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla oznámil za 3. štvrťrok výrazný pokles zisku napriek rekordnému objemu predaja. Dôvodom sú do veľkej miery dovozné clá a náklady na výskum. Na druhej strane, tržby výrazne vzrástli a prekonali čakávania trhov, k čomu prispel vysoký dopyt spotrebiteľov, ktorí sa usilovali v poslednej chvíli využiť daňové úľavy na nákup elektromobilov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Tesla oznámila, že v 3. kvartáli dosiahla čistý zisk 1,37 miliardy USD (1,18 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 39 centov. Na porovnanie, pred rokom zaznamenala spoločnosť čistý zisk na úrovni 2,17 miliardy USD (62 centov/akcia).
Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk Tesly v 3. štvrťroku 1,77 miliardy USD a na akciu 50 centov. Automobilka tak nesplnila očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 56 centov.
Vedenie firmy poukázalo na výrazný rast nákladov vrátane nákladov na projekty v oblasti umelej inteligencie a na výskum a vývoj v ďalších oblastiach. Okrem toho spoločnosť dopláca aj na dovozné clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom na komponenty. Tie podľa finančného riaditeľa Tesly Vaibhava Taneju stáli firmu v 3. kvartáli viac než 400 miliónov USD.
Tržby sa však zvýšili o 11,6 % na 28,1 miliardy USD. V tomto ukazovateli tak automobilka výrazne prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s tržbami na úrovni 26,37 miliardy USD. Firma vyťažila z vysokého dopytu po jej vozidlách v závere 3. štvrťroka, keď sa Američania usilovali kúpiť elektromobil ešte v čase, keď mohli získať daňové úľavy. Tie Trump od 1. októbra ukončil.