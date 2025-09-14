Tesla plánuje zvýšiť výrobu v Nemecku: Silný predaj aj napriek poklesu na domácom trhu

Americký výrobca elektromobilov Tesla plánuje zvýšiť výrobu vo svojom nemeckom závode po zvyšok roka vďaka silnému predaju. Vyhlásil to riaditeľ závodu v Grünheide André Thierig. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
„Momentálne máme veľmi dobré čísla predaja, a preto sme naše výrobné plány na 3. a 4. štvrťrok 2025 prehodnotili smerom nahor,“ povedal pre DPA.
Thierig uviedol, že spoločnosť vidí pozitívne signály na všetkých trhoch, ktoré závod zásobuje. Dodal, že tieto signály presahujú rámec Nemecka. „Dodávame na viac ako 30 trhov a určite tam vidíme pozitívny trend,“ uviedol.
Nemecko je pre Teslu náročným trhom, čiastočne pre tvrdú konkurenciu zo strany čínskych rivalov. Analytici tvrdia tiež, že dopyt v Nemecku mohla ovplyvniť aj politická aktivita šéfa Tesly Elona Muska.
Zatiaľ čo celkové registrácie elektromobilov v Nemecku v auguste vzrástli v porovnaní s minulým rokom, predaj Tesly podľa Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) klesol.
V auguste 2025 bolo v Nemecku zaregistrovaných približne 1400 vozidiel Tesla, čo predstavuje pokles o takmer 40 % oproti predchádzajúcemu roku. Medzitým čínski výrobcovia elektrických modelov získavajú v Nemecku pôdu pod nohami.
V júli sa objem predaja Tesly medziročne znížil o viac ako 50 % na 1110 kusov, pričom v období január až júl sa predaj prepadol o 57,8 %, uviedol KBA.
Predaj elektromobilov v Nemecku už v minulom roku klesol po zrušení dotácií. Vláda sa snažila podporiť elektromobilitu prostredníctvom stimulov na nákup. Očakáva sa, že v rámci nových opatrení na podporu ekonomiky ponúkne firmám daňové úľavy na nákup elektromobilov.
Do roku 2035 má byť predaj áut so spaľovacími motormi v Európskej únii zakázaný. O tomto opatrení sa však momentálne diskutuje. Thierig varoval Berlín, že odklad zákazu predaja spaľovacích áut by mohlo ohroziť odvetvie elektromobilov vo východnom Nemecku, a vyzval vládu, aby poskytla jasnú podporu elektromobilom.
Od marca 2022 vyrába Tesla elektromobily v Grünheide neďaleko Berlína, kde zamestnáva približne 11.000 ľudí.
Ochrancom životného prostredia sa však umiestnenie závodu nepáči a upozorňujú, že továreň sa čiastočne nachádza v chránenej vodnej oblasti. Plány na expanziu závodu sú pozastavené v dôsledku podmienok na trhu.