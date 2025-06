Tatra Trucks investuje rekordných 294 miliónov eur: Modernizácia a viac vozidiel už od roku 2025

Na snímke Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, 31. januára 2012. Foto: TASR

Česká automobilka Tatra Trucks ohlásila tento týždeň najväčší investičný program vo svojej histórii. Do modernizácie plánuje v najbližších piatich rokoch investovať 7,3 miliardy Kč (294,12 milióna eur). Cieľom je zvýšiť výrobnú kapacitu až na 3000 vozidiel ročne a posilniť konkurencieschopnosť vo svete. Informoval o tom portál novinky.cz.

„Naším cieľom je zmeniť Tatru na moderný závod, ktorý bude schopný uspokojiť rastúci dopyt po našich vozidlách po celom svete a zároveň splniť prísne požiadavky na udržateľnosť,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Kristijan Fiket. Z celkovej sumy pôjde podľa neho vyše 4,8 miliardy Kč na modernizáciu firmy a zvyšných 2,5 miliardy Kč na ekologizáciu dcérskej firmy Tatra Metalurgie.

Peniaze na rozvoj chce automobilka získať tromi spôsobmi. Z bankových úverov a interných zdrojov počíta so sumou 3,3 miliardy Kč. Od štátu by mala dostať dotácie na ekologizáciu zlievarne a kováčne v rámci Tatra Metalurgie, a to na úrovni 1,3 miliardy Kč. A o zostávajúcich 2,7 miliardy Kč plánuje na najbližšom valnom zhromaždení zvýšiť základný kapitál.

Spoločnosť Tatra Trucks zamestnáva viac než 1800 ľudí, ďalších 500 ich pracuje v dcérskom podniku Tatra Metalurgie. Vlani spoločnosť vyrobila 1548 vozidiel.