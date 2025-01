Švajčiarska spoločnosť Nestlé investuje do výroby v Mexiku miliardu dolárov

Ilustračné foto. Foto: bohynekuchyne.cz

Švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé investuje v nasledujúcich troch rokoch v Mexiku miliardu dolárov. Chce tam zvýšiť výrobu. Podľa agentúry AFP to v stredu uviedla mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a zástupcovia firmy.

„V nasledujúcich troch rokoch plánujú investovať miliardu dolárov do zvýšenia výroby (…) v našej krajine,“ vyhlásila Sheinbaumová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach, kde je v sprievode zástupcov spoločnosti.

„Je to vynikajúca príležitosť, ako posilniť dôveru v Mexiko, v jeho vládu a vo veľkej príležitosti, ktoré Mexiko ponúka svetu,“ uviedol vo videu generálny riaditeľ spoločnosti Nestlé México Fausto Costa.

Vládny program má nahradiť čínsky dovoz a zvýšiť domácu produkciu

Podľa Sheinbaumovej je investícia súčasťou „Plánu Mexiko“, čo je vládny program, ktorý má nahradiť čínsky dovoz a zvýšiť domácu produkciu. Cieľom je posilniť mexický a všeobecne severoamerický trh.

Problémom by sa ale mohla ukázať obchodná politika, ktorú Mexiku hrozí americký prezident Donald Trump. Ten plánuje, že zavedie na jeho tovar vyvážaný do Spojených štátov 25-percentné clo. V roku 2023 putovalo do Spojených štátov 83 percent mexického vývozu za viac než 490 miliárd dolárov.