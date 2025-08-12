Stavebníctvo v júni rástlo, automobilový priemysel zaostával: Tržby aj mzdy prekvapili

Priemyselné tržby aj mzdy v súkromnom sektore v júni tohto roka rástli, počet zamestnaných ľudí naďalej ubúdal naprieč sektormi. Dynamický rast tržieb bol v stavebníctve, slabšie výsledky však zaznamenal automobilový priemysel. Zhodnotili to analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) Monika Pécsyová a Dávid Hojdan.
Priemyselné tržby v stálych cenách v júni medziročne vzrástli o 6,4 %. „Pozitívny medziročný vývoj je však sčasti dôsledkom nižšej porovnávacej bázy v minulom roku. Hlavným motorom rastu bola výroba kovov, ktorá si oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšila reálne tržby o 12,2 %. Výrazne prispela aj výroba koksu a rafinovaných produktov, jej medziročný skok o 71,5 % bol však pravdepodobne výsledkom revízie dát. Pozitívny vývoj zaznamenala aj výroba gúm a plastov, ktorá si polepšila o 13,8 %,“ uviedli analytici.
K rastu prispel aj automobilový priemysel, kde reálne tržby v júni vzrástli o 1,1 % medziročne. V medzimesačnom porovnaní však zaznamenal pokles o 3,8 %. Za slabšími výsledkami môžu byť podľa analytikov vysoké clá na dovoz do USA. Slovenský export do Spojených štátov klesol už v máji v bežných cenách o 13,6 %, no pozitívne je, že clá na dovoz automobilov sa znížili na 15 %, colnú sadzbu pre slovenských exportérov tak odhadujú v nasledujúcich mesiacoch nižšiu. V sektore stavebníctva reálne tržby medziročne vzrástli o 11,8 % a medzimesačne o 2,1 %.
Zamestnanosť vo vybraných odvetviach súkromného sektora však naďalej zostáva v červených číslach. Medziročný pokles sa zmiernil na 0,8 %, v medzimesačnom porovnaní ide o stagnáciu už druhý mesiac po sebe. Pracovné miesta klesajú vo všetkých oblastiach, najvýraznejší prepad je v priemysle, pričom zamestnanosť sa v tomto sektore medziročne prepadla o 1,7 %. V ďalších odvetviach súkromného sektora sa medziročný rast udržal v hotelierstve, reštauráciách, maloobchode, predaji a oprave motorových vozidiel.
Mzdy v súkromnom sektore podľa analytikov v júni pozitívne prekvapili rastom o 8,3 %, čo je najviac za uplynulý rok. Výrazne k tomu prispel priemysel, ktorý ako jediné odvetvie zaznamenal dvojciferný rast platov, zamestnanci si tak polepšili o viac ako 12 %, čo je najviac od marca minulého roka.
„Dynamické rasty miezd aj platov hlásia aj ostatné vybrané odvetvia súkromného sektora. Stavebníctvo pokračuje v nastavenom pozitívnom trende. V júni sa mzdy v tomto sektore zvýšili o takmer osem percent. Mzdy v službách si pripísali rast 5,3 %. Po očistení o infláciu sa dynamika mzdy v súkromnom sektore v júni vyšplhala nad štyri percentá. Druhý kvartál naznačuje rast miezd zamestnancov v súkromnom sektore nad šesť percent,“ dodali.