Štáty EÚ chcú zjednodušenie a odbyrokratizovanie spoločnej agropolitiky, tvrdí Takáč

Richard Takáč Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Členské štáty jednotným hlasom volajú po zjednodušení a odbyrokratizovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie (EÚ). Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) po skončení pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.

Takáč pripomenul, že prvá časť rokovaní už s novým eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Danom Jorgensenom sa niesla v znamení debát o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Podľa neho eurokomisár predstavil svoje priority v tejto oblasti a potom nasledovali vystúpenia jednotlivých delegácií, ktoré sa významovo prelínali, lebo väčšina z nich hovorila o potrebe zjednodušenia agropolitiky a zníženia byrokracie, posilnenia konkurencieschopnosti agrosektora a o podpore farmárov a potravinárov. Minister zdôraznil, že farmár má sedieť v traktore a nie za kancelárskym stolom vypĺňať tabuľky.

„Je tu aj otázka dovozov z tretích krajín, ktoré ohrozujú poľnohospodárstvo v celej Európe. Takisto sa zhodnotila aj situácia o menšom záujme mladých ľudí ísť do poľnohospodárstva, to znamená väčšiu podporu pre mladých a začínajúcich poľnohospodárov, investovať viac do školstva,“ vysvetlil Takáč. Dodal, že pritom treba dbať aj na rozmanitosť poľnohospodárstva medzi členskými krajinami a medzi oblasťami v jednotlivých krajinách.

„Musíme sa tým zaoberať, lebo rok 2027 príde rýchlo a dovtedy musíme mať schválené veci, ako ďalej pokračovať. EÚ čakajú veľké výzvy, a preto Únia musí byť schopná znižovať byrokraciu a vedieť konať efektívne,“ uviedol.

Dúfa, že keď v januári po Maďarsku predsednícku štafetu v Rade EÚ preberie silná agrárna krajina Poľsko, veci sa pohnú dopredu. „V prípade Poľska poznáme postoje, čo sa týka potravinárstva a poľnohospodárstva. Tam môžeme očakávať rýchlejšie a pozitívnejšie konanie v prospech poľnohospodárov,“ odkázal Takáč.