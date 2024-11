Slovinsko podporí výrobu elektromobilu Twingo sumou 40 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: pexels.com/Volker Thimm

Slovinsko poskytne až 40 miliónov eur na podporu výroby nového modelu vozidla Renault Twingo. Štátnu pomoc bude čerpať slovinská dcéra francúzskej automobilovej skupiny, spoločnosť Revoz.

Vláda už v rozpočte na rok 2025 vyčlenila dotáciu 25 miliónov eur, uviedol v piatok slovinský minister hospodárstva Matjaž Han pre portál Forbes Slovenia. Renault v lete oznámil, že v závode v Novom Meste na juhu Slovinska bude vyrábať svoj nový mestský elektromobil. V júli spoločnosť podpísala memorandum o porozumení so slovinskou vládou, ktorá projekt výrazne podporovala. Výroba by sa mala začať v roku 2026 s počiatočnou kapacitou 150 000 vozidiel ročne.

„So spoločnosťou Renault sme v neustálom kontakte a podľa najnovších informácií pripravuje všetko potrebné pre investíciu. V súčasnosti čakáme na potrebné dokumenty,“ povedal Han pre Forbes. Ďalšie podrobnosti o investícii vrátane jej výšky nie sú známe.

Investícia by mohla z dlhodobého hľadiska vytvoriť až 400 nových pracovných miest

Vzhľadom na oznámenú výšku štátnej podpory Forbes predpokladá, že celková investícia by sa mohla pohybovať v rozmedzí 120 až 400 miliónov eur. Podľa slovinských médií vláda údajne spojila poskytnutie štátnej pomoci so zachovaním pracovných miest. Minister hospodárstva teraz pre Forbes uviedol, že investícia by mohla z dlhodobého hľadiska vytvoriť až 400 nových pracovných miest.

V slovinskom závode Renaultu sa vyrábali modely Clio, Twingo a predchodca elektrického modelu Twingo. Od polovice tohto roka tam však zostalo len Clio, čo znamená, že závod pracuje na minimálnu kapacitu. V súlade s tým sa počet zamestnancov znížil z viac než 3000 na približne 1400.