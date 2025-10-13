Slovenský priemysel varuje pred odchodom investorov: Firmy presúvajú výrobu, vláda musí konať rýchlo

Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) pokladajú zhoršujúce sa podmienky na podnikanie na Slovensku za mimoriadne kritické. Výrobný sektor čelí súbehu viacerých negatívnych vplyvov, ako sú konsolidačné opatrenia vlády, pretrvávajúce vysoké ceny energií, nedostatok pracovnej sily a zhoršujúce sa podnikateľské prostredie, ktoré zásadne znižujú konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
Slovenské priemyselné podniky sú podľa ASEP pod rastúcim tlakom. „Konsolidačné opatrenia zamerané výlučne na zvyšovanie príjmov bez úspor na strane štátu ohrozujú investície, modernizáciu a dlhodobú konkurencieschopnosť podnikov. Ceny elektriny aj plynu zostávajú na Slovensku v porovnaní so zahraničím vysoké. Zároveň pretrváva akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom administratíva pri prijímaní pracovníkov zo zahraničia je stále pomalá a neflexibilná,“ zdôraznila asociácia.
Schvaľovacie procesy pri prijímaní pracovníkov z tretích krajín bežne trvajú celé mesiace, čo vedie k rastu nákladov a strate obchodných kontraktov slovenských podnikov. K tomu sa pridáva celkovo zhoršujúce sa podnikateľské prostredie – rastúca byrokracia, časté legislatívne zmeny a slabá predvídateľnosť rozhodnutí verejných inštitúcií.
„Priemysel na Slovensku dnes čelí kritickej strate konkurencieschopnosti. Ak vláda neprijme konkrétny plán na oživenie hospodárstva a bude naďalej prijímať rozhodnutia, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie, hrozí utlmovanie výroby, odlev investícií a rušenie tisícok pracovných miest,“ uviedol prezident ASEP Jozef Špirko.
Zamestnávatelia upozornili, že viaceré firmy už presúvajú výrobu do krajín s priaznivejšími podmienkami či už z dôvodu lacnejších energií, nižších daní alebo dostupnejšej pracovnej sily. Tento trend môže mať nezvratné hospodárske dôsledky.
ASEP preto vyzvala vládu, aby urýchlene prijala akčný balík na oživenie hospodárskeho rastu, ktorý by obsahoval opatrenia na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, zníženie cien energií pre podniky, zrýchlenie a zefektívnenie prijímania zamestnancov z tretích krajín, obnovu dôvery investorov a zastavenie odlevu kapitálu zo Slovenska.
Zamestnávatelia zároveň ponúkli odborné kapacity na prípravu riešení v oblasti energetiky, pracovnej politiky a hospodárskeho rastu.