Slovenský priemysel v lete stále klesá: Oživenie čakáme najskôr v roku 2026, varujú analytici

Aj počas leta by mal slovenský priemysel ostávať v červených číslach a nemal by nateraz vykazovať známky významnejšieho oživenia. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o júnovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Dobrou správou je, že nálada u kľúčových obchodných partnerov Slovenska sa už definitívne odrazila od dna. Prenos zotavujúceho sa externého dopytu do čísel slovenského priemyslu však môže byť brzdený čiastočnou stratou konkurencieschopnosti časti domáceho priemyslu či jeho štruktúrou. Aj po zvyšok roka bude rast domáceho priemyslu tlmený dosahmi energetickej krízy, ktorá na ceny energií pre podniky na Slovensku doľahla relatívne viac ako v niektorých iných krajinách EÚ, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu,“ spresnil Koršňák.
Aktuálne zníženie ciel na vývozy áut z Európy na americký trh by podľa neho síce mohlo zmierňovať pokles domácej produkcie áut určenej pre americký trh, avšak prepad pravdepodobne úplne nezastaví, len zmierni. „Pozitívny impulz by v smerom k záveru roka, ale skôr až v tom budúcom, mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel. Nepriamo z toho môžu ťažiť aj slovenskí priemyselníci – predpokladáme však, že prevažne len ako súčasť subdodávateľského reťazca,“ dodal Koršnák.
„Nová obchodná dohoda s USA ktorá znížila clá na autá z 27,5 % na 15 % poskytne kľúčovému odvetviu slovenského priemyslu isté uvoľnenie. Na druhej strane možno očakávať, že situácia ostane volatilná, pretože sa v druhom polroku môžu ešte prejaviť efekty plynúce zo snahy predbehnúť zavedenie ciel v prvej polovici roka, najmä v prvom štvrťroku,“ poznamenal Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.
Tomáš Boháček, analytik 365.bank, doplnil, že slovenská priemyselná výroba je stále silno závislá od úzkej skupiny odvetví a pri absencii širšieho rastu sa hospodárstvo stáva zraniteľnejším voči vonkajším otrasom. „Nemecký priemysel vykázal najnižšiu úroveň od pandémie a vzhľadom na našu obchodnú prepojenosť, neočakávame obnovu skôr ako budúci rok,“ uzavrel Boháček.
ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v júni 2025 medziročne klesla o 3,6 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti máju 2025) priemyselná produkcia znížila o 1,8 %.