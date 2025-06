Slovenský priemysel čaká aj v roku 2025 slabý rast: Energetická kríza a neistota pretrvávajú

Foto: TASR

Aj v tomto roku bude rast priemyslu stále tlmený dosahmi energetickej krízy či transformáciou európskeho automobilového priemyslu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o aprílovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„S postupujúcim rokom by však priemysel predsa len mohol začať dostávať aj pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky ECB, ktorá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe,“ priblížil.

Pozitívny impulz by podľa neho počas roka, ale skôr až v tom budúcom, mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel. Nepriamo z toho môžu ťažiť aj slovenskí priemyselníci. „Predpokladáme však, že prevažne len ako súčasť subdodávateľského reťazca,“ upozornil.

Poznamenal, že nálada (indikátor sentimentu) v slovenskom priemysle sa stále nelepší. Dôvera v priemysel síce v máji vzrástla, avšak najmä v dôsledku zníženia zásob, zatiaľ čo očakávania na najbližšie mesiace sa prepadli na 16-mesačné minimum a oživenie nehlásia ani nové objednávky.

„Jarné oživenie priemyslu by tak nemuselo byť dlhodobo udržateľné. Nálada sa zatiaľ zásadnejšie nelepší ani u kľúčových obchodných partnerov Slovenska, hoci sa zdá, že z dna sa už definitívne odrazila,“ dodal Koršňák.

Ďalší vývoj bude podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, závisieť od toho, akým spôsobom sa vyvinie situácia s clami zo strany USA, tok tovarov na globálnom trhu je však už dnes výrazne narušený.

„Čo najväčšie odstránenie obchodných bariér je v záujme všetkých krajín, keďže voľný obchod prináša prosperitu a bohatstvo. V tomto obchodnom boji totiž nie sú žiadni víťazi. Svedčí o tom aj znižovanie odhadu rastu HDP pre najvýznamnejšie ekonomiky sveta, ako aj menších ekonomík, ako je Slovensko,“ podčiarkol Horňák.

„Vzhľadom na aktuálny vývoj očakávame medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku nižší, približne na úrovni 1,5 %, čo je o pol percentuálneho bodu menej, než sme predpokladali na začiatku roka,“ doplnil analytik Slovenskej sporiteľne.

ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR aj naďalej vykazuje známky útlmu, v apríli 2025 medziročne klesla o 0,4 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne priemyselná produkcia zvýšila o 0,5 %.