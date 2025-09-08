Slovenský export v júli 2025 stúpol, zahraničný obchod dosiahol rekordný prebytok

Zo Slovenska sa v júli 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 8,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 3 %. Dovoz tovaru stúpol o 1,1 % na 8,2 miliardy eur. Obe hodnoty však klesli na tohtoročné minimum. Zahraničný obchod dosiahol prebytok v objeme 246,5 milióna eur, v medziročnom porovnaní bolo saldo vyššie o 153,8 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V rámci štruktúry exportu vykázalo 6 z 10 obchodovaných tried medziročný nárast. Po troch mesiacoch mal opäť najväčší vplyv na zvýšenie vývozu 4-percentný rast v triede Stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Rast v tejto triede podporil najmä o viac ako 10 % vyšší export do členských štátov EÚ, kam smerovali takmer tri štvrtiny vyvezeného tovaru. Naopak, do krajín mimo EÚ však vývoz medziročne klesol o viac ako 10 %. Na strane importu medziročne vzrástlo 5 z 10 tried. K zvýšeniu celkového dovozu najviac prispel takmer 10 % nárast v triede Rôzne priemyselné výrobky.
Najviac obchodovaná trieda v slovenskom zahraničnom obchode boli Stroje a prepravné zariadenia s takmer 60-percentným podielom na celkovom vývoze a približne 47 % na celkovom dovoze.
Do členských štátov EÚ smerovalo viac ako 79 % hodnoty júlového vývozu SR. Dovoz z týchto štátov tvoril vyše 65 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o 6,6 % a dovoz sa zvýšil o 4 %. Do krajín mimo územia EÚ export medziročne klesol o 8,6 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o 3,8 %.
Slovensko v júli dosiahlo v obchode s členskými štátmi EÚ prebytok vo výške viac ako 1,3 miliardy eur, zatiaľ čo s krajinami mimo EÚ zaznamenalo schodok v objeme takmer 1,1 miliardy eur.
V súhrne za prvých 7 mesiacov tohto roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 zvýšil o 3,9 % na 63,9 miliardy eur. Dovoz sa zvýšil o 6 % na 62,6 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,4 miliardy eur. Za rovnaké obdobie roku 2024 bolo v prebytku viac ako 2,5 miliardy eur.
Za január až jún 2025 sa v medziročnom porovnaní zvýšil vývoz o 4 % na 55,5 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 6,8 % na 54,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,1 miliardy eur. Za prvých 6 mesiacov minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom vyše 2,4 miliardy eur.