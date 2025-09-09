Slovensko vyviezlo zbrane za miliardu eur: Historický nárast exportu láme všetky rekordy

V júni 2025 sa vyviezli zo SR zbrane a strelivo za 233,8 milióna eur. Za celý prvý polrok 2025 už Slovensko vyviezlo zbrane za viac než jednu miliardu eur, čo je takmer toľko ako za celý minulý rok. Uviedol to Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB.
„Náš rast je veľmi dynamický. Export zbraní za prvý polrok 2025 je 2,5-krát vyšší ako v prvom polroku 2024. Ak by to takto bolo aj za celý rok, tak smerujeme k rekordnému exportu v objeme až do 3 miliárd eur,“ spresnil.
Zvýšil sa podľa analytika aj podiel zbraňového exportu na celkovom vývoze. „Za prvý polrok to boli takmer 2 % exportu krajiny. Nedosahuje to síce ešte ani zďaleka váhu automobilového exportu, kde je to okolo 36 %. Ide však o výrazný nárast oproti minuloročnému výsledku (asi 0,8 % v 1. polroku 2024),“ zdôraznil.
Zaujímavý je podľa neho aj pohľad na obchodné saldo obranného priemyslu. V mesiacoch január až jún totiž dosiahlo takmer +500 miliónov eur. Znamená to, že k celkovému polročnému kladnému saldu zahraničného obchodu Slovenska prispeli zbrane a strelivo, čisto technicky vzaté, takmer 50 percentami,“ podčiarkol.
„Veľká väčšina exportovaných zbraní je munícia, teda náboje, bomby, granáty a podobne. Hlavným teritóriom, kam smerujú naše zbrane, sú Česko a Ukrajina, kam ide asi 80 % vývozu nášho obranného priemyslu,“ dodal analytik ČSOB.