Slovensko má v roku 2025 najmiernejší rast cien potravín v regióne, nákupy v zahraničí sa neoplatia

Po turbulentných rokoch s rekordnou infláciou sa slovenské ceny potravín konečne upokojujú a rastú tento rok miernejšie. Podľa najnovších údajov sa ich rast v roku 2025 spomalil na úroveň 3,6 % medziročne. Slovensko patrí ku krajinám s najmiernejším rastom cien potravín v regióne, informoval v piatok analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„V roku 2025 sa pre Slovákov neoplatí chodiť za lacnejšími potravinami do zahraničia. Hoci niektoré tovary môžu byť v Poľsku či Maďarsku výhodnejšie, v celkovom priemere Slovensko patrí spolu s Rakúskom ku krajinám s najmiernejším rastom cien potravín v regióne. Cezhraničná nákupná turistika preto zostáva utlmená, inflácia potravín je v krajinách okolo Slovenska stále relatívne vysoká,“ priblížil analytik.
Vysvetlil, že ceny potravín na Slovensku síce v tomto roku neklesajú, no rastú už len jednociferným tempom. Budúci rok sa to podľa neho pravdepodobne nezmení, hoci ceny môžu predovšetkým v dôsledku vládnych daňových opatrení opäť rásť o čosi viac, než sme to videli v aktuálnom roku.
Analytik ďalej uviedol, že od začiatku budúceho roka čaká Slovensko jednorazový cenový skok v kategóriách potravín, ktoré prechádzajú z 19-percentnej na 23-percentnú sadzbu dane z pridanej hodnoty. Ide napríklad o čokolády, džemy, zmrzlinu, slané pochutiny či čipsy. Napriek tomu by sa po úvodnom zvýšení cien mal trh stabilizovať, skonštatoval Bajzík.
Očakáva sa, že celková inflácia v roku 2026 klesne k trom percentám. Pozitívnym prvkom bude podľa odborníka aj sľubované oslobodenie živnostníkov a malých podnikateľov od transakčnej dane, čo môže znížiť tlak na ceny niektorých služieb. Rizikom zostávajú energie a vývoj dolára, upozornil.