Slovensko ako ostrov lacného kakaa v predraženej Európe? Zdanie môže klamať, upozorňuje analytik!

Foto: freepik.com/freepik

Európsky štatistický úrad Eurostat vydal tento týždeň zaujímavé údaje. Slovensko je podľa nich iba jednou z dvoch krajín Európskej únie, kde ceny kakaa a čokolády v prášku klesali. Dokonca pomerne výrazne. V čase, kedy v ostatných krajinách kakao raketovo zdražuje aj dvojciferným tempom to môže vyzerať zaujímavo. Nie je však všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá, upozorňuje analytik XTB Marek Nemky.

Ceny kakaa a čokolády v prášku v Európskej únii v máji tohto roka v priemere stúpli o 6,3 percenta. Aj to je dôsledok negatívneho vývoja na trhu, kedy ceny kávy vystrelili na historické maximá. Najvyšší rast zaznamenali ceny kakaa a práškovej čokolády v Estónsku o vyše 17 percent, o viac ako 15 percent stúpli aj v Chorvátsku, ukazujú aktuálne dáta európskeho štatistického úradu Eurostat.

Z tohto pohľadu sa Slovensko z európskeho priemeru poriadne vymyká. Podľa Eurostatu totiž u nás ceny kakaa a čokolády v prášku v rovnakom období naopak výrazne medziročne klesli, a to až o 6,3 percenta. Slovensko tak bolo iba jednou z dvoch krajín únie, kde sa ceny znížili. Druhou bol Cyprus, kde však klesli iba o symbolických 0,3 percenta.

Hoci to na prvý pohľad môže vyzerať, že Slovensko je akýmsi ostrovom v šírom oceáne či kakaovou veľmocou, ktorej sa rapídne výkyvy na burze netýkajú, skutočnosť je o čosi iná. U nás totiž ceny týchto produktov rástli omnoho skôr, ako v ostatných krajinách.

„Keď sa pozrieme na rast od začiatku roka 2020, tak my sme tu zažívali prudší rast cien podľa tejto metriky, a tak to môže v súčasnosti vyzerať mierne zradne,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk analytik XTB Marek Nemky. Ak by sme si teda podľa neho porovnali cenový index od začiatku roka 2020, videli by sme na Slovensku o čosi vyšší rast cien.

Odradí vás vyššia cena od kúpy čokolády? Áno Nie Odoslať odpoveď

Taktiež podľa neho platí, že by sa milovníci kakaa a čokolády na Slovensku nemali tešiť predčasne. Koncové ceny totiž majú ešte priestor na rast, keďže výrobcovia doteraz zasahovali do svojich lacných zásob. „To znamenalo, že výrobcovia vysoké burzové ceny takmer nepocítili. Avšak to už dlho trvať nebude, keďže zásoby sa postupne vyčerpávajú a do výroby putuje už drahšie kakao,“ dodal analytik XTB s tým, že vyššie ceny výrobcovia postupne začnú prenášať na spotrebiteľa, čo navýši ceny na pultoch.

Ceny diktuje najmä počasie

Aktuálne sa pritom cena kakaa na burze pohybuje okolo úrovne 8500 dolárov za tonu. To je zhruba dvojnásobný nárast od začiatku roka a takmer štvornásobok priemerných cien spred roka 2022. Vtedy sa kakao obchodovalo pri úrovniach okolo 2500 dolárov za tonu.

Obrovské výkyvy, ktoré v posledných týždňoch a mesiacoch sledujeme, súvisia so špecifickosťou kakaa ako plodiny. Jej výroba je totiž koncentrovaná iba v niekoľkých oblastiach a to primárne v strednej Afrike v krajinách ako Ghana alebo Pobrežie Slonoviny. „Problémy, primárne s počasím v tejto oblasti tak dokážu ohroziť celosvetovú produkciu a tým následne aj takto prudko navýšiť cenu. Výrobcovia sa totiž predbiehajú, kto má vyššiu ochotu platiť za tento nedostatkový tovar,“ tvrdí Nemky.

Inak tomu nie je ani v súčasnosti, kedy problémy s počasím ohrozujú tohtoročnú produkciu. V niektorých krajinách pritom podľa analytika XTB dokonca zaznamenávajú až 30-percentný pokles produkcie. K tomu sa pridávajú choroby plodov, ktoré ohrozujú úrodu aj na ďalší rok, čo by znamenalo deficit na trhu už štvrtý rok v rade.

„V súčasnosti trh reaguje výrazne na akékoľvek správy o počasí, ktoré by mohli naďalej ovplyvniť ceny na burze s tým, ako obchodníci odhadujú produkciu do ďalšieho roku. Aktuálne však nie je dostatok reálnych dát, ktoré by boli smerodajné,“ hovorí Nemky s tým, že viac napovedia až augustové či septembrové údaje o počte stromov a plodov, ktoré budú naznačovať, aká bude budúcoročná úroda.

Hoci predpovedať počasie je takmer nemožné, podľa Nemkyho stále existuje priestor na rast cien kakaa na burze. Zásoby výrobcov sa totiž postupne vyčerpávajú a budú ich musieť dopĺňať už za vyššie ceny, čím vytvoria dodatočný dopyt na trhu. „V kombinácii s rizikami na produkcii by sme tak mohli vidieť ceny na burze ešte vyššie. Avšak ako je to pri každej komodite, vyššia cena priláka nových farmárov, ktorý začnú pestovať práve kakao a následne sa po pár rokoch cena normalizuje,“ dodal analytik XTB Marek Nemky.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]