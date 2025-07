Slovenské automobilky čakajú kľúčové zmeny: Štát a ZAP chcú zvýšiť konkurencieschopnosť už od augusta

Premiér Robert Fico s Elonom Muskom diskutoval aj o možných investíciách na Slovensku či avizovaných clách na automobily. Foto: https://www.facebook.com/robertficosk

Zástupcovia automobilového priemyslu na Slovensku sú pripravení spolupracovať so štátom na príprave odborného materiálu, ktorého cieľom je pomôcť automobilkám a zlepšiť konkurencieschopnosť. Diskusia by mala prebiehať minimálne na úrovni štátnych tajomníkov a začať by sa mala v auguste. Uviedol to po piatkovom rokovaní vlády, ktorého predmetom bola aj Správa o aktuálnom stave automobilového priemyslu v SR, prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek.

V tejto súvislosti ocenil prísľub predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). „My potrebujeme naštartovať odborný dialóg a ja som veľmi rád, že aj pán premiér to prisľúbil. Doteraz sme počúvali len prísľuby, ale nie z jeho úst. Teraz to zaznelo priamo od pána premiéra, takže ja dúfam, že k tomu odbornému dialógu na úrovni štátnych tajomníkov príde. S ministerstvami, ktoré sú dotknuté, s témami, ktoré nás trápia. Takže z toho vznikne jeden odborný materiál. O tom odbornom materiáli potom vláda môže rozhodnúť,“ povedal Matušek.

Prezident ZAP zdôraznil potrebu zlepšenia konkurencieschopnosti Slovenska. Tá by mala byť aktuálne horšia nielen v porovnaní s krajinami V4, ale aj napríklad v porovnaní s Portugalskom a Španielskom, čo spôsobuje presmerovanie investícií preč zo Slovenska.

Čo našu krajinu podľa slov Matušeka momentálne najviac znevýhodňuje z hľadiska lákania investícií, je napríklad vysoké daňové zaťaženie spolu s transakčnou daňou, náklady na športové či rekreačné poukazy. „My potrebujeme možno po tých rokoch, keď sme podporovali neproduktívne obyvateľstvo, trošku podporiť to produktívne,“ skonštatoval prezident ZAP. Pre investorov je potrebné vytvoriť lepšie podmienky, apeluje.