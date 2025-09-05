Slabý záujem Európanov o čínske elektromobily: Prieskum odhalil prekvapivé čísla pred autosalónom v Mníchove

Čínski výrobcovia elektromobilov priťahujú v Európe len mierny záujem. Vyplýva to z nového medzinárodného prieskumu konzultačnej spoločnosti Boston Consulting Group (BCG) pred autosalónom v Mníchove. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Na prieskume sa zúčastnilo 9000 ľudí v 10 krajinách sveta – v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Spojených štátoch, Číne a Brazílii.
Najnižší záujem bol v USA, kde len 7 % respondentov bolo otvorených kúpe čínskeho vozidla. Približne každý šiesty kupujúci v Nemecku (16 %) uviedol, že by zvážil kúpu čínskeho elektromobilu, čo je o niečo viac ako v Spojenom kráľovstve (15 %), Taliansku (14 %) a Holandsku (11 %).
Pokiaľ ide o vernosť značke, vo väčšine krajín je vo všeobecnosti nízka, len Nemecko je výnimkou. Približne polovica nemeckých respondentov uviedla, že by si kúpila ďalšie auto od značky, na ktorej momentálne jazdia, v závislosti od cenového rozpätia. V iných európskych krajinách vyjadrilo vernosť značke 35 % opýtaných.
Vernosť značke je najnižšia v Číne, kde sa iba 9 % spotrebiteľov drží masovo predávaných značiek a 14 % prémiových modelov.
Nemeckí výrobcovia automobilov prišli v uplynulých rokoch o čínskych zákazníkov, keďže na najväčšom automobilovom trhu na svete čoraz viac dominujú domáce značky.
Napriek súčasnému váhaniu spoločnosť BCG predpovedá, že elektrické vozidlá dosiahnu do konca desaťročia v Európe veľký prelom za predpokladu, že Európska únia si zachová svoje ciele a predpisy.
V Nemecku konzultačná spoločnosť odhaduje, že do roku 2030 by mohlo byť 40 % všetkých predaných automobilov plne elektrických a do roku 2035 by sa ich počet mal zvýšiť na viac ako 90 %.
Očakáva sa, že niekoľko čínskych výrobcov predstaví svoje najnovšie modely na nadchádzajúcom veľtrhu IAA Mobility v Mníchove.