Škoda Auto hlási rekordný rast predaja: Za deväť mesiacov stúpli tržby aj zisk

Predaj áut českej spoločnosti Škoda Auto vzrástol za tri kvartály o vyše 14 %. S ním sa zvýšili aj tržby a zisk spoločnosti, pričom v prípade tržieb rast predstavoval takmer 10 %. Informoval o tom server novinky.cz.
Za prvých deväť mesiacov dodala spoločnosť Škoda Auto zákazníkom 765.700 vozidiel. Medziročne to znamená rast o 14,1 %. Tržby sa zvýšili o 9,5 % na 22,3 miliardy eur a prevádzkový zisk dosiahol takmer 1,8 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 5,4 %.
Drvivá väčšina áut sa predáva na európskych trhoch, ktoré zahrnujú štáty Európskej únie, Britániu, Švajčiarsko, Nórsko a Island. Na týchto trhoch predala spoločnosť Škoda Auto viac než 616.000 áut a obhájila tak svoju pozíciu tretej najpredávanejšej značky za materskou spoločnosťou Volkswagen a japonskou Toyotou.
Čísla o celkových predajoch poukazujú na rast predaja batériových elektrických vozidiel (BEV) a plug-in hybridov v Európe. Tieto vozidlá predstavovali z celkového objemu dodávok 24,1 %, pričom vlani to bolo 11,1 %.
Okrem toho automobilka podľa predsedu predstavenstva Škoda Auto Klausa Zellmera zdvojnásobila dodávky v Indii. V ázijskej krajine predala Škoda za tri kvartály tohto roka rekordných viac než 49.000 áut. To je o 106 % viac než vlani. Pozornosť sa upiera aj na Vietnam, kde sa výroba postupne rozbieha.
Najpredávanejším modelom značky Škoda zostáva so 142.000 predanými vozidlami Octavia. Nasledujú modely Kodiaq a Kamiq.