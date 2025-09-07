Šéf Stellantisu Filosa varuje: Európsky automobilový priemysel potrebuje rýchlu pomoc EÚ

Nový šéf automobilky Stellantis Antonio Filosa vyzval Európsku úniu, aby bola pružnejšia v oblasti transformácie na elektrické vozidlá a ochránila tak európsky automobilový priemysel. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Strategický dialóg je veľmi dôležitý, teraz je však nevyhnutné urgentne konať. Už nemáme čas na ďalšie odklady,“ povedal Filosa, ktorý prevzal vedenie automobilky koncom júna.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová by sa mala 12. septembra stretnúť s predstaviteľmi automobiliek a rokovať o budúcnosti sektora. Ten v súčasnosti čelí dvojitej hrozbe – zo strany tvrdej čínskej konkurencie v oblasti elektrických vozidiel a zo strany amerických dovozných ciel.
Filosa, pod ktorého spoločnosť spadajú značky ako Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Chrysler, Jeep a Opel, vyzval EK, aby podporila predaj áut v Európe, ako sú napríklad hybridy, znížením priemerného veku vozidiel na európskych cestách. V rozhovore pre denníky Il Sole 24 Ore a Les Echos uviedol, že politika, ktorá podporuje výmenu starších áut za nové a väčší výber pohonných jednotiek, výrazne ovplyvní svetovú produkciu CO2.
Veľké problémy má sektor ľahkých úžitkových vozidiel, čo je potrebné urgentne riešiť, dodal Filosa. V tejto súvislosti povedal, že pri týchto vozidlách by sa malo predĺžiť obdobie na prepočítavanie emisií CO2, a to z trojročného na päťročné obdobie.
Okrem toho sa vyjadril k otázke predaja značky Maserati, keďže Stellantis v súčasnosti prehodnocuje svoje značkové portfólio. „Chcem, aby bolo jasné, že Maserati nie je na predaj. Musíme si však určiť, ktoré produkty budeme vyvíjať a akú dlhodobú stratégiu v rámci jednej z našich najikonickejších značiek prijmeme,“ dodal Filosa.