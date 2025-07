Šéf BMW kritizuje zákaz spaľovacích motorov: Očakáva zmeny v nariadení EÚ už v roku 2028

Foto: BMW

Generálny riaditeľ BMW Oliver Zipse neverí, že nariadenie Európskej únie (EÚ) o emisiách oxidu uhličitého (CO2), ktoré počíta so zákazom spaľovacích motorov od roku 2035, pretrvá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Zipse vyjadril v piatok presvedčenie, že príslušná norma EÚ sa v roku 2028 zmení. Súčasný systém označil za „katastrofu“, ktorá ničí priemysel a jeho schopnosť investovať do nových technológií. BMW neupúšťa od svojho cieľa stať sa do roku 2025 klimaticky neutrálnym, to sa ale dá dosiahnuť rozumnejšie inými prostriedkami, povedal Zipse.

Automobilka dlhodobo zdôrazňuje, že je pre technologickú neutralitu, čo znamená, že chce využívať aj vodík alebo uhlíkovo neutrálne palivá, pripomenul šéf BMW. Je tiež nesprávne zameriavať sa len na to, čo vychádza z výfuku, keďže oveľa dôležitejší je celkový životný cyklus automobilov, zdôraznil Zipse.