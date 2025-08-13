Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!

Európske zbrojárske fabriky rozširujú kapacity trikrát rýchlejšie ako v časoch mieru. Zaberajú viac ako sedem miliónov metrov štvorcových novej priemyselnej plochy, prepočítal na základe analýzy radarových satelitných dát denník Financial Times (FT), podľa ktorého to predstavuje zbrojenie v historickom meradle.
Od roku 2022, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu, sa výstavba európskych zbrojárskych podnikov výrazne zintenzívnila. Denník uvádza, že sa zameral na 150 zariadení 37 spoločností.
Dáta podľa FT ukazujú, že dlho sľubované oživenie európskej obrany, poháňané injekciou verejných dotácií, sa začína prejavovať nielen v politickej rétorike alebo v sľuboch výdavkov, ale aj v betóne a oceli. A to v čase, keď vlády krajín Európskej únie diskutujú o tom, ako udržať dodávky zbraní do Kyjeva a zároveň obnoviť svoje vlastné zásoby tvárou v tvár neistej podpore zo strany Spojených štátov.
Rozsah a širšie zistených prác naznačuje generačný posun v oblasti zbrojenia, píše denník. Európa sa presúva od výroby v mierových podmienkach typu „just-in-time“ (práve včas) kedy sa výrobky dodávajú presne podľa požiadaviek zákazníka, aby sa obmedzili náklady na skladovanie, k budovaniu priemyselnej základne pre trvalejšiu vojnovú pohotovosť.
„Ide o hlboké a štrukturálne zmeny, ktoré v strednodobom až dlhodobom horizonte transformujú obranný priemysel,“ uviedol William Alberque, ktorý pracuje v spoločnosti Asia Pacific Forum, a predtým bol v NATO riaditeľom pre zbrojnú stratégiu, technológiu a kontrolu.