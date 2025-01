Sága U.S. Steel pokračuje: Biden reaguje na žalobu voči zablokovaniu predaja firmy Japoncom!

Americký prezident Joe Biden odložil účinnosť rozhodnutia, ktorým stanovil japonskej spoločnosti Nippon Steel lehotu 30 dní na stiahnutie jej ponuky na prevzatia koncernu U.S. Steel za 14,9 miliardy dolárov (14,46 miliardy eur). Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na stanoviská oboch spoločností.

Odklad účinnosti rozhodnutia do 18. júna 2025 má poskytnúť čas na preskúmanie žaloby, ktorú spoločnosti podali proti Bidenovmu vetu. Žalujúce strany vyzvali federálny odvolací súd v USA, aby rozhodnutie končiacej administratívy zablokoval z dôvodu „nezákonného politického ovplyvňovania“.

Biden zablokoval plánované prevzatie americkej oceliarne 3. januára z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť. Proti transakcii vystupoval aj vplyvný odborový zväz zamestnancov oceliarskeho priemyslu United Steelworkers (USW), ako aj zvolený prezident USA Donald Trump.

V snahe rozptýliť obavy spoločnosť Nippon Steel ponúkla americkej vláde rozsiahle ústupky vrátane garancie pracovných miest a výrobných kapacít v USA. Plánovanú fúziu vlani podporila veľká väčšina akcionárov U.S. Steel. Zástancovia prevzatia argumentujú, že Japonsko je dôležitým spojencom USA a tiež hlavným investorom do amerických spoločností. Tvrdia tiež, že spojenie Nippon Steel a U. S. Steel by vytvorilo životaschopnú silu v odvetví, v ktorom teraz dominujú Číňania.

Výbor pre zahraničné investície v USA (CFIUS), ktorý mesiace skúmal dohodu z hľadiska rizík pre národnú bezpečnosť, nedosiahol konsenzus. Rozhodnutie tak delegoval na odchádzajúceho prezidenta.