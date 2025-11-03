Rheinmetall a Pirochim Victoria postavia v Rumunsku nový závod za 500 miliónov eur: Pribudne 700 pracovných miest

Otvorenie nového zbrojárskeho závodu spoločnosti Rheinmetall v Nemecku 27. augusta 2025. Foto: SITA/AP
TASR

Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall a rumunská obranná spoločnosť Pirochim Victoria investujú viac ako 500 miliónov eur do nového závodu na výrobu strelného prachu v Rumunsku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Obe spoločnosti v pondelok podpísali dohodu o založení spoločného podniku, v ktorom bude Rheinmetall vlastniť podiel vo výške 51 % a Pirochim Victoria zvyšných 49 %.

Nový výrobný závod bude postavený v župe Brašov a očakáva sa, že vytvorí približne 700 pracovných miest. Prevádzka v závode by sa mala začať v roku 2028.

Táto iniciatíva predstavuje najnovšie úsilie spoločnosti Rheinmetall o dosiahnutie cieľa, ktorým je výroba 20.000 ton strelného prachu do roku 2030, uviedol generálny riaditeľ Armin Papperger.

