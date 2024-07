Rast výroby v automobilkách nestačí: Slovenský priemysel stagnuje, dôležité sektory sú v červených číslach!

Aktualizované Ilustračné foto: SITA

Po marcovom prepade a výraznom aprílovom raste bol výkon slovenského priemyslu v máji takmer na úrovni minulého roka, keď klesol iba o 0,1 %. Z celkovo 15 sledovaných odvetví zaznamenalo medziročne nižší výkon osem, medzi nimi aj niektoré ťažiskové odvetvia slovenského priemyslu. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Najvýznamnejší negatívny vplyv na priemyselnú produkciu v piatom mesiaci tohto roka mal pokles vo výrobe kovov o viac ako 15 percent. Jedno z významných odvetví slovenského priemyslu vykázalo medziročný pokles v tomto roku už štvrtýkrát po sebe. Nadol ťahalo priemysel aj takmer 18-percentné zníženie výkonu vo výrobe strojov a zariadení. Naďalej sa prejavoval výrazný prepad v ťažbe a dobývaní, kde v dôsledku zatvorenia baní od začiatku roka je produkcia výrazne medziročne nižšia, v máji to bolo o 31,6 percenta, informoval Štatistický úrad SR.

Od výraznejšieho prepadu zachraňovali priemysel vyššie rasty vo vybraných odvetviach. Najvýznamnejší vplyv mal medziročne vyšší výkon v kľúčovej výrobe dopravných prostriedkov, ktorý pokračoval aj v máji. Nedokázal však dostať priemysel do celkových plusových čísiel. Tempo rastu sa totiž v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalilo o polovicu, keď dosiahlo necelých 8 percent.

Štatistický úrad SR priblížil, že k pozitívnejšiemu vývoju celého priemyslu prispel pokračujúci medziročne významne vyšší výkon v energetike, teda v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. V máji odvetvie vykázalo rast o 28,7 percenta. O takmer 14 percent vyššiu produkciu ako pred rokom vykázala tiež výroba potravín. V plusových číslach sa šiesty mesiac v rade udržala výroba elektrických zariadení, v máji medziročne stúpla o 7,2 percenta.

Medzimesačne (oproti aprílu 2024) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,4 percenta.

Od januára do mája tohto roka vzrástla priemyselná produkcia o 0,3 percenta. Vyšší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo päť z celkovo 15 sledovaných odvetví. Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnil vyše štvrtinový (27,6 percenta) rast v dodávke elektriny, plynu a o viac ako 13-percentné navýšenie vo výrobe elektrických zariadení. Priemysel brzdila najmä výroba kovov, ktorá vykázala za prvých päť mesiacov 2024 medziročný pokles o 5,8 percenta a tiež o vyše 9 percent nižší výkon vo výrobe strojov a zariadení.

Situácia by sa mohla zlepšiť

Analytici pritom do nasledujúcich mesiacov pozerajú s miernym optimizmom. Indikátory sentimentu v posledných troch mesiacoch totiž podľa Ľubomíra Koršňáka z UniCredit Bank naznačovali lepšiacu sa náladu domácich priemyselných podnikov. To by sa malo podpísať aj na postupnom raste ich produkcie.

„V druhej polovici roka by priemysel mohol konečne ťažiť z pomaly sa zotavujúceho externého dopytu. Predpokladáme ale že jeho rast bude stále relatívne tlmený dopadmi energetickej krízy, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu a ostane pod dlhodobým priemerom,“ tvrdí Koršňák s tým, že počas letných mesiacov môže čísla priemyslu opätovne rozkývať už tradičný dovolenkový efekt, keď sa celozávodné dovolenky nerovnomerne rozkladajú medzi dva letné dovolenkové mesiace.