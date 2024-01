Rast celosvetového predaja elektromobilov sa vlani spomalil na 31%

Foto: unsplash.com/Michael Fousert

Rast celosvetového predaja plne elektrických a plug-in hybridov (PHEV) vlani spomalil na 31 percent z 60 percent o rok skôr. Vyplýva to z údajov analytickej organizácie Rho Motion. V samotnom decembri sa predalo 1,5 milióna týchto vozidiel, čo je mesačný rekord, uviedla s odvolaním sa na správu organizácie agentúra Reuters.

„Tempo rastu sa spomaľuje, ale to sa na takto rastúcich trhoch očakáva,“ povedal manažér údajov spoločnosti Rho Motion Charles Lester. „Nemôže sa zdvojnásobiť každý rok,“ dodal.Celosvetový predaj elektromobilov v minulom roku podľa Lestera do veľkej miery zodpovedal 30-percentnému rastu, ktorý Rho Motion predpovedala. Na tento rok organizácia odhaduje celosvetový rast predaja elektromobilov medzi 25 a 30 percentami.

Z celkového počtu 13,6 milióna elektromobilov predaných vlani na celom svete pripadá 9,5 milióna na plne elektrické alebo batériové vozidlá (BEV), zvyšok tvorili vozidlá PHEV.Po rokoch, čo záujem o elektromobily silnel, sa niektorí výrobcovia obávajú, že by dopyt po týchto vozidlách v Európe i inde vo svete mohol spomaliť. Vodiči totiž čakajú na lepšie, menšie a lacnejšie modely, ktoré by sa na trh mohli dostať o dva až tri roky.

Foto: TASR

Predaj BEV sa v Spojených štátoch a Kanade zvýšil o 50 percent, v Európe o 27 a v Číne stúpol o 15 percent. Tento rok by predaj v Európe podľa Lestera mohlo ovplyvniť náhle rozhodnutie Nemecka z minulého roka zrušiť dotácie na elektromobily.Spoločnosť Rho Motion uviedla, že iba osem percent z európskeho predaja BEV pripadá na segment menších vozidiel. To by sa však malo začať meniť s príchodom menších modelov, ako je Citroën eC3 od spoločnosti Stellantis, ktorý sa má začať predávať v tomto roku.