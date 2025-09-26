Rakúsky výrobný sektor v septembri prudko stráca: Produkcia aj objednávky klesli najrýchlejšie za mesiace

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Dibjo
Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Dibjo
Aktivita v rakúskom výrobnom sektore pokračovala v septembri v poklese, pričom jeho tempo sa zrýchlilo. Podpísal sa pod to návrat produkcie k poklesu a zrýchlenie poklesu v prípade nových objednávok. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje spoločnosti S&P Global.

Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria klesol v septembri na 47,6 bodu z augustovej hodnoty 49,1 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Na porovnanie, augustový výsledok predstavoval najslabší pokles v rakúskom výrobnom sektore za viac než tri roky.

Pod zrýchlenie poklesu aktivity vo výrobnom sektore sa podpísala produkcia. Zatiaľ čo v auguste zaznamenala najvýraznejší rast od mája 2022, v septembri sa vrátila k poklesu.

Okrem toho klesli nové objednávky, a to výraznejším tempom než v auguste. Dôvodom sú americké dovozné clá, neistota pretrvávajúca medzi zákazníkmi a silná konkurencia zahraničia. Nové exportné objednávky zaznamenali najvýraznejší pokles od júna.

