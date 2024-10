Roky tajili kúpu slovenskej pekárne: Firma z impéria českého expremiéra Babiša dostala gigantickú pokutu!

Aktualizované Ilustračné foto: TASR

Rozširovanie podnikania Andreja Babiša v pekárenskom biznise na Slovensku počas minulej dekády nebolo v súlade s pravidlami. Potvrdila to Rada Protimonopolného úradu SR, ktorá holdingu Agrofert za prevzatie dvoch pekární v Bratislave a Žiline spred desiatich rokov uložila na slovenské pomery gigantickú pokutu až 21 miliónov eur.

Koncern Agrofert, spojený s českým expremiérom Andrejom Babišom, si kvôli svojmu podnikaniu na Slovensku bude musieť siahnuť poriadne hlboko do vrecka. Slovenské protimonopolné orgány mu totiž potvrdili 21-miliónovú pokutu za postup pri prevzatí dvoch pekární. Agrofert sa totiž podľa Protimonopolného úradu SR (PMÚ) v roku 2013 ani neunúval oznámiť, že tieto konkurenčnú pekáreň kupuje.

„Rada PMÚ dňa 18. 9. 2024 potvrdila prvostupňové rozhodnutie PMÚ, ktorým podnikateľovi Agrofert, a.s. Praha uložil súhrnnú pokutu vo výške 21 miliónov eur za neoznámenie koncentrácie, ktorou získal kontrolu nad dvoma konkurenčnými pekárňami a následne bez súhlasu PMÚ vykonával práva a povinnosti vyplývajúce z tejto akvizície,“ informuje slovenský protimonopolný úrad.

Tomu sa totiž podarilo preukázať, že Agrofert v septembri 2013 nadobudol nepriamu výlučnú kontrolu nad slovenskými pekárňami Prvá bratislavská pekárenská, a.s. Bratislava a PEZA, a.s. Žilina. „V snahe obísť zákon však Agrofert formálne nadobudol tieto pekárne postupne, pekáreň v Bratislave v roku 2013 a pekáreň v Žiline až v roku 2016. Podľa zákona sa totiž viacero koncentrácií uskutočnených do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi posudzuje spoločne ako jedna,“ uvádza úrad s tým, že nadobudnutie oboch pekárni naraz (resp. v priebehu dvoch rokov) by preto vzhľadom na výšku spoločných obratov podliehalo posúdeniu zo strany PMÚ, ktorému sa Agrofert pokúsil vyhnúť.

Kúpu pekárne tajili!

Úrad zároveň tvrdí, že dôkazy, ktoré získal, ukazujú, že spoločnosť v roku 2013 nadobudla kontrolu nad oboma pekárňami súčasne. Kontrola nad žilinskou pekárňou však mala byť po dobu dvoch rokov vykonávaná v utajení prostredníctvom iného subjektu, od ktorého túto pekáreň plánovala následne oficiálne odkúpiť, k čomu v roku 2016 aj došlo.

Agrofert sa pritom obe pekárne pokúsil nadobudnúť už v roku 2011, no PMÚ túto transakciu zakázal. Išlo o neprávoplatné rozhodnutie, keďže spoločnosť vzala svoj návrh na začatie konania v odvolacom konaní späť. Dôvodom zamietnutia tejto koncentrácie vtedy bolo, že by podľa úradu prispela k vytvoreniu, resp. posilneniu dominantného postavenia Agrofertu a zabráneniu efektívnej hospodárskej súťaže na viacerých trhoch v oblasti pekárenskej výroby. „Skutočnosť, že spoločnosť si bola plne vedomá predchádzajúceho záporného stanoviska PMÚ k akvizícii oboch pekární bola zohľadnená pri výške pokuty,“ dodáva úrad s tým, že rozhodnutie Rady PMÚ o uložení pokuty nadobudlo právoplatnosť 27. septembra tohto roku.

Hoci Andrej Babiš koncern Agrofert v súčasnosti oficiálne nevlastní, stále je s firmou spojený. Oficiálnym vlastníkom spoločnosti bol niekdajší český minister financií a tiež český expremiér do februára 2017. Kvôli zákonu o konflikte záujmov vložil svoje akcie do zvereneckých fondov. Agrofert zamestnáva vyše 30 000 ľudí, z toho 20 775 v Česku. Na Slovensku okrem pekárenského biznisu združeného pod značkou Penam vlastní napríklad aj chemickú fabriku Duslo Šaľa.