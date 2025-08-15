Priemyselná produkcia v USA v júli prekvapila poklesom: Ťažba aj energetika zabrzdili rast

Priemyselná produkcia v USA v júli prekvapujúco klesla, aj keď len mierne. Vyplýva to zo správy, ktorú v piatok zverejnil Federálny rezervný systém (Fed). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Fed uviedol, že priemyselná produkcia sa v júli znížila o 0,1 % oproti júnu, keď po revízii medzimesačne vzrástla o 0,4 %.
Ekonómovia očakávali, že priemyselná produkcia zostane v júli nezmenená po pôvodnom náraste o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
Dôvodom poklesu celkovej priemyselnej produkcie bolo zníženie produkcie v ťažobnom priemysle (-0,4 %) a takisto produkcie elektriny (-0,2 %).
Produkcia vo výrobnom sektore, ktorá sa podieľa približne 78 % na celkovom výkone priemyslu, v júli stagnovala po júnovom medzimesačnom zvýšení o 0,3 %.
V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v USA v júli 2025 zvýšila o 1,4 %, pričom produkcia vo výrobnom sektore vzrástla rovnako o 1,4 %, v ťažobnom sektore stúpla o 1,9 % a výroba elektriny sa zvýšila o 0,8 %.