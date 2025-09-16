Priemyselná produkcia v EÚ a eurozóne v júli stúpla: Slovensko však medziročne kleslo

Priemyselná produkcia v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v júli 2025 zotavila z júnového medzimesačného poklesu a vzrástla. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa produkcia v priemysle po očistení od sezónnych vplyvov v júli medzimesačne zvýšila v eurozóne o 0,3 % a v EÚ o 0,2 % po tom, ako v júni klesla v regióne, ktorý zaviedol euro, o 0,6 % a v EÚ o 0,4 %.
V medziročnom porovnaní sa produkcia priemyslu v júli 2025 zvýšila o 1,8 % v eurozóne aj v EÚ.
Spomedzi členských štátov, ktorých júlové údaje mal Eurostat k dispozícii, najväčší medzimesačný rast priemyselnej produkcie bol zaznamenaný v Chorvátsku (2,6 %), Maďarsku a Slovinsku (v oboch krajinách 2,1 %) a najstrmší pokles nahlásili Estónsko (-5,5 %), Malta (-4,7 %) a Švédsko (-3,9 %).
Na Slovensku sa výkon priemyslu v júli zvýšil medzimesačne o 0,8 %.
Medziročne sa priemyselná produkcia v júli 2025 najprudšie zvýšila v Lotyšsku (9,8 %), Írsku (8,1 %) a vo Švédsku (4,1 %) a najväčší pokles bol zaznamenaný v Bulharsku (-8,3 %), Luxembursku (-4,7 %) a na Slovensku (-4,6 %).