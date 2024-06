Automobilky opäť ťahajú priemysel: Pomáha nám aj obnova nemeckej ekonomiky!

Aktualizované Zamestnanci pri práci na montážnej linke vozidiel Kia vo výrobnom závode Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom pri Žiline. Foto: SITA

Priemyselná produkcia SR v apríli 2024 medziročne vzrástla o 6,3 %. Po výraznom marcovom prepade sa priemysel vrátil k vyšším výkonom, ktoré pretrvávali od augusta minulého roka. Celkovo z 15 sledovaných odvetví zaznamenalo medziročne vyšší výkon 11, medzi nimi väčšina ťažiskových odvetví slovenského priemyslu.

Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 3,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ). Najvýznamnejší vplyv na priemyselnú produkciu vo štvrtom mesiaci tohto roka mal výrazný nárast vo výrobe dopravných prostriedkov. Tá vykázala vyšší medziročný výkon prvýkrát v tomto roku. Kým v marci sa prepadla až o takmer 15 %, v apríli vďaka 15,9 % rastu tak najviac prispela k zvýšeniu priemyselnej produkcie.

K pozitívnemu vývoju celého priemyslu prispel aj pokračujúci medziročne významne vyšší výkon v energetike, teda v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. V apríli odvetvie vykázalo rast o 32,9 %. O vyše pätinu vyššiu produkciu ako pred rokom vykázala tiež výroba elektrických zariadení (o 23,5 %) či výroba potravín (o 21,4 %). Do plusových čísiel sa po takmer dvoch rokoch dostala aj výroba výrobkov z gumy a plastu, medziročne stúpla o 4,4 %.

Pokles výroby kovov

Najviac nadol ťahalo priemysel takmer 11 % zníženie výkonu vo výrobe kovov. Ďalej pokračoval výrazný prepad v ťažbe a dobývaní, kde produkcia najmä v dôsledku zatvorenia baní klesla až o 39,3 %. Celkovú produkciu ovplyvnil aj pokles o 7,3 % vo výrobe strojov a zariadení.

Priemyselná produkcia v súhrne za január až apríl vzrástla medziročne o 0,5 %. Vyšší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo päť z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnil vyše štvrtinový (27,4 %) rast v dodávke elektriny a plynu a o viac ako 15 % navýšenie vo výrobe elektrických zariadení. Priemysel brzdila najmä výroba dopravných prostriedkov, ktorá vykázala za prvé štyri mesiace 2024 medziročný pokles o 2,7 % a tiež o 40 % nižší výkon v ťažbe spôsobený útlmom baníctva.

Slovenský priemysel sa v apríli po marcovom prepade rýchlo zotavil. Rast je pritom podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka ťahaný najmä automobilovým priemyslom a energetikou. „Postupná obnova nemeckej a európskej ekonomiky po útlme zo začiatku roka, sa tak začína pozitívne prejavovať aj u nás, čo potvrdil aj vývoj zahraničného obchodu, keď rovnako zvyšujúci sa export automobilov dostal opäť do medziročného rastu,“ dodáva Boháček.

Automobilkám by sa malo dariť

Vývoj v ťažbe a dobývaní je ovplyvnený zatvorením baní a negatívne ovplyvňuje celkový priemyselný rast, ktorý by do istej miery ešte mal pretrvávať. „Kľúčová výroba automobilov, by však mala podľa nášho názoru vykryť jeho pokles a postupne by sme mohli vidieť aj obnovu v sektore spracovania kovov. Kombinácia vysokých vládnych výdavkov, silnej domácej spotreby a očakávaný pokračujúci progres v zahraničnom obchode a priemysle od polovice roka, by mohol navýšiť rast domáceho HDP v tomto roku nad 2,5 percenta,“ očakáva Tomáš Boháček.