Prichádza tvrdá rana pre našu ekonomiku: Takto pocítime Trumpove clá na dovoz áut!

Aktualizované Ilustračné foto. Foto: TASR

Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Spojené štáty uvalia clá vo výške 25 percent na dovoz „všetkých automobilov, ktoré neboli vyrobené v Spojených štátoch“, a podpísal príslušný exekutívny výnos. Clá vstúpia do platnosti 2. apríla, dodal Trump v Bielom dome. Informujú o tom tlačové agentúry.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vzápätí uviedla, že Trumpove rozhodnutia hlboko ľutuje a EÚ jeho oznámenie vyhodnotí.

„Prinútime krajiny, ktoré v našej krajine podnikajú a berú nám naše bohatstvo, aby zaplatili.. Urobíme to, že uvalíme 25-percentné clá na všetky autá, ktoré nie sú vyrobené v Spojených štátoch. Ak budú vyrobené v Spojených štátoch, nebudú na ne uložené absolútne žiadne clá,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.

Americká vláda očakáva, že toto opatrenie zvýši príjmy rozpočtu o dodatočných 100 miliárd dolárov, uviedol poradca Trumpovej administratívy.

Trump považuje clá za nástroj na zvýšenie príjmov, ktoré by kompenzovalo ním sľubované zníženie daní, a na oživenie dlhodobo upadajúcej priemyselnej výroby v USA. V stredu vyhlásil, že toto opatrenie podporí domáci rast. Podľa expertov z automobilového priemyslu však zavedenie ciel na dovoz automobilov povedie okrem iného k zvýšeniu cien pre spotrebiteľov a v dôsledku obmedzenia výroby, píše Reuters.

Považujete za správne uvalenie ciel na dovoz áut do USA? Áno Nie Odoslať odpoveď

Clá na dovoz osobných a ľahkých nákladných áut vstúpia do platnosti 2. apríla, teda v deň, keď Trump plánuje oznámiť rozsiahle recipročné clá tiež v ďalších priemyselných sektoroch zamerané na krajiny, ktoré sú zodpovedné za väčšiu časť obchodného deficitu USA.

Európska komisia bude Trumpovo oznámenie posudzovať spolu s ďalšími opatreniami, ktoré jeho administratíva zvažuje prijať v najbližších dňoch, uviedla podľa agentúr von der Leyenová. „Ako som už povedala skôr, clá sú dane – zlé pre podniky, ešte horšie pre spotrebiteľov ako v Spojených štátoch, tak v Európskej únii,“ uviedla vo vyhlásení.

Únia chce chrániť svoje ekonomické záujmy

EÚ sa bude aj naďalej usilovať o riešenie na základe rokovaní a zároveň chrániť svoje ekonomické záujmy, dodala. „Ako významná obchodná mocnosť a silné spoločenstvo 27 členských štátov budeme spoločne chrániť našich pracovníkov, podniky a spotrebiteľov v celej Európskej únii,“ zdôraznila šéfka exekutívy EÚ.

Trump sa dlhodobo vymedzuje proti tomu, čo nazýva nespravodlivým zaobchádzaním v súvislosti s vývozom automobilov z USA na zahraničné trhy. Často spomína Európsku úniu, ktorá pri dovoze vozidiel uplatňuje desaťpercentné clo, teda štyrikrát vyššie, ako predstavuje doterajšia 2,5-percentná colná sadzba pre dovoz osobných áut do USA.

Kanadský premiér Mark Carney reagoval na Trumpovo oznámenie o clách na autá vyhlásením, že ide o priamy útok na kanadských robotníkov a že sa Kanada bude brániť. Novinárom povedal, že na štvrtok zvolá schôdzku ministrov kabinetu a že federálna vláda vytvorila rozsiahly finančný nástroj, z ktorého budú môcť postihnuté firmy v prípade potreby čerpať likviditu.

Spojené štáty doviezli v roku 2024 automobilové výrobky vrátane dielov v hodnote 474 miliárd dolárov, z toho osobné automobily v hodnote 220 miliárd dolárov. Najväčšími dodávateľmi boli práve blízki spojenci USA ako Kanada, Mexiko, Japonsko, Južná Kórea či Nemecko.

Na clá doplatí aj Slovensko

Pripravené 25-percentné clá na dovoz áut z krajín Európskej únie do Spojených štátov doľahnú aj na Slovensko. Upozorňujú na to viacerí experti, podľa ktorých negatívne vplyvy pocítia aj ďalšie krajiny v našom regióne vrátane napríklad Česka. Značný vplyv budú mať clá aj na nemecký automobilový sektor.

Najväčší dopad budú mať podľa analytika XTB Mareka Nemkyho clá na Slovensku na bratislavský závod Volkswagen, ktorý do USA exportuje luxusné modely ako Porsche Cayenne, Audi Q7 a Q8. Severná Amerika sa podieľa na jeho tržbách až 25 percentami, pričom zavedenie ciel by mohlo túto časť príjmov výrazne zasiahnuť. Okrem priameho dopadu clá ovplyvnia aj širší európsky automobilový sektor, pretože môžu znevýhodniť celú európsku produkciu a oslabiť finančnú pozíciu veľkých koncernov.

Clá sa môžu výrazne prejaviť v celkovom výkone ekonomiky

Nedávna analýza Národnej banky Slovenska podľa Nemkyho naznačuje, že potenciálne zavedenie ciel na Európsku úniu by malo vplyv na zníženie HDP Slovenska o 0,18 percentuálneho bodu (p.b.) v tomto roku a o 0,95 p.b. a 0,71 p.b. v nasledujúcich dvoch rokoch. „To by kumulatívne znamenalo pokles ekonomického rastu až o 1,85 p.b. Takéto clá by tiež mohli znížiť zamestnanosť o 0,05 p.b. v tomto roku a o 0,29 p.b. a 0,21 p.b. v ďalších dvoch rokoch,“ upozorňuje Nemky.

Aj keď zatiaľ neboli zavedené clá celkovo na produkty z Európskej únie, export automobilov do Spojených štátov tvorí podľa analytika XTB takmer celý slovenský export do tejto krajiny. Konkrétne 76,4 percenta celkového vývozu do USA predstavovali hotové automobily, ďalších 1,6 percenta tvorili automobilové súčiastky a 3,64 percenta vývoz pneumatík. Náš export do tejto krajiny je tak výrazne ovplyvnený a predstavuje približne hodnotu 6,5 miliardy dolárov, teda 4,6 percenta slovenského HDP.

„Zatiaľ je však ťažké predpovedať reakciu amerického spotrebiteľa. Keďže Slovensko vyváža prevažne luxusnejšie automobily, citlivosť amerického spotrebiteľa na ceny môže byť v takýchto prípadoch nižšia. Avšak 25 % príplatok by mohol byť pre mnohých spotrebiteľov neakceptovateľný,“ upozorňuje Nemky.