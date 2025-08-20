Prelomový moment: Kia u nás štartuje výrobu prvého plne elektrického auta, takto vyzerá! (foto)

Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila v stredu vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4. Ako informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, EV4 je prvým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v Európe.
Spustenie výroby modelu EV4 predstavuje podľa automobilky kľúčový krok v stratégii elektrifikácie značky Kia a posilňuje pozíciu slovenského závodu ako jediného v Európe.
Prípravy na tento projekt sa začali už v roku 2024, boli súčasťou investície vo výške 108 miliónov eur, ktorá zahŕňa rozšírenie výroby, nové modely a projekty. „Finančné prostriedky boli využité na komplexnú modernizáciu výrobných liniek, vrátane inštalácie nového dopravníka na montáž batérií a prispôsobenia technológií v lisovni, zvarovni, lakovni a najmä v montážnej hale,“ uvádza automobilka na svojej webovej stránke.
Model EV4 sa bude vyrábať na tých istých výrobných linkách ako súčasné modely Sportage a XCeed, čo podľa spoločnosti dokazuje vysokú flexibilitu a technologickú vyspelosť závodu. Výroba sa týka výlučne 5-dverovej hatchback verzie, ktorá spája progresívny dizajn s praktickosťou pre zákazníkov.
„Začiatok výroby modelu EV4 je pre nás obrovským míľnikom. Dokazuje technické schopnosti a flexibilitu našej jedinej európskej prevádzky,“ povedal Marc Hedrich, prezident Kia Europe. „Od 20. augusta sa na Slovensku budú vyrábať plne elektrické automobily spolu s modelmi s hybridným a spaľovacím pohonom. Rozšírením výrobných možností vieme efektívnejšie podporovať našu pestrú zákaznícku základňu v Európe,“ doplnil Hedrich, ktorý počas ceremónie v závode predstavil nový model spolu so špeciálnym hosťom Jaromírom Jágrom, českým ambasádorom značky Kia.
Nový model Kia EV4 prináša podľa automobilky aj zaujímavé novinky. Postavený je na dedikovanej platforme Electric Global Modular Platform (E-GMP) od Kia a bude vyrábaný s dvomi variantami batérie: verzie s kapacitou 58,3 kWh a verzie s dlhým dojazdom s kapacitou 81,4 kWh. EV4 prináša aj praktické funkcie ako Vehicle-to-Load (V2L) na napájanie externých zariadení a Vehicle-to-Grid (V2G), ktorá umožňuje vozidlu dodávať energiu späť do elektrickej siete. Vozidlo bude vybavené hliníkovou kapotou, ktorá prispieva k zníženiu hmotnosti a zlepšeniu jazdných vlastností.
„Na spustenie výroby modelu EV4 sme sa dlhodobo a dôkladne pripravovali. Vďaka kombinácii pokročilých výrobných technológií a nasadeniu našich kvalifikovaných zamestnancov sme úspešne zahájili jeho sériovú výrobu,“ uviedol Tomáš Potoček, hovorca spoločnosti Kia Slovakia.